5¼ï¤ÎÆ¦²Û»Ò¤ÈÍÈ¤²¤¢¤é¤ì¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ª¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö56gÆ¦¤¸¤Þ¤ó¡×

ブルボンは、5種の豆菓子と揚げあられをミックスした商品「56g豆じまん」を2025年2月11日(火)に発売します。

ブルボン「56g豆じまん」

内容量 :56g

発売日 :2025年2月11日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :5カ月

「56g豆じまん」は、落花生を衣がけし、5種の味わいに仕立てた豆菓子を揚げあられとともに1袋に閉じ込めています。

衣がけ豆は、衣の膨らみにムラが少なくなるよう熱を均一にかけることで、最後までサクサクした食感が楽しめることが特徴です。

衣がけ豆は、しょうゆ、いか、えび、青のり、ごまでそれぞれ味付けしており、軽い食感の後に落花生のくせになる食感とまろやかな旨味がじんわり広がるおいしさです。

食べ終わるまでつい手が止まらなくなるような商品です。

