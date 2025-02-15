Ä´»Ò¾å¤¬¤é¤Ì¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÄË¼ê¡¡¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤¬¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°Éé½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤«¡¡¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥Î¥Ë¡¦¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤ÏÉé½ýÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ØThe Athletic¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢21Ê¬¤Ë¥¸¥§¥¤¥É¥ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥ç¤È¤ÎÉé½ý¸òÂå¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢Æ±Áª¼ê¤ÎÉé½ý¾õ¶·¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¥Î¥Ë¤Ï¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Åß¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬AC¥ß¥é¥ó¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¸½ºß¹¶·â¿Ø¤ÎËç¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤Ç¤Ï3¼ºÅÀ¤òµö¤·¡¢´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢ÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È0ËÜ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¹¶·â¿Ø¤Î²þÁ±¤â¤³¤³¤«¤é¤Ï½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
ºòÇ¯Ëö°Ê¹ß¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²ø²æ¿Í¤âÁý¤¨¤ë¤³¤Î¾õ¶·¤ò¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤«¡£