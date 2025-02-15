¥×¥ê¥·¥Ã¥Á¤ËÂ³¤¯°ïºà¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ä¡Ä ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ç½ÐÈÖÁý¤¨¤Ì¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºÍÇ½¤Ï¡ØÍË¾³ô¡Ù¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤¢¤ê
¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥×¥ê¥·¥Ã¥Á¤ËÂ³¤¯¥¢¥á¥ê¥«ÆÃÂç¤ÎºÍÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ÇÇº¤á¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬MF¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¦¥ì¥¤¥Ê¤À¡£
¥ì¥¤¥Ê¤Ï2020Ç¯¤«¤é¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¥¤½ÐÍè¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤ËÄê°ÌÃÖ¤ò¼º¤¤¡¢ºòµ¨¤Ë¤Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡£¤½¤³¤Ç¤â·ë²Ì¤Ï½Ð¤º¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ËÌá¤Ã¤¿º£µ¨¤â¼çÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï1·î17Æü¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÀï¤Ç3Ê¬´Ö¡¢25Æü¤Î¥Ö¥ì¡¼¥á¥óÀï¤Ï½ÐÈÖ¤Ê¤·¡¢2·î1Æü¤Î¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤Ç3Ê¬´Ö¡¢8Æü¤Î¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥ÈÀï¤Ç5Ê¬´Ö¡¢11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ1st¥ì¥°¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CPÀï¤Ï½ÐÈÖ¤Ê¤·¤È¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤Ï¤«¤Ê¤ê¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ñ¡ØThe Guardian¡Ù¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥ì¥¤¥Ê¤¬¡ØÍË¾³ô¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´í×ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤â´í¤¦¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæÈ×¤Ç¤Ï¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥±¥Ë¡¼¡¢¥ß¥é¥ó¤Î¥æ¥Ì¥¹¡¦¥à¥µ¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥£¥¹MF¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥«¥ë¥É¡¼¥½¡¢¥ê¡¼¥ºMF¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥ó¡¦¥¢¡¼¥í¥ó¥½¥ó¡¢PSV½êÂ°MF¥Þ¥ê¥¯¡¦¥Æ¥£¥ë¥Þ¥ó¤Ê¤É²¤½£¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥¤¥Ê¤â¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢22ºÐ¤Î¥ì¥¤¥Ê¤Ï¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Î¼çÎÏ¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£