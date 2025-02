ÏÂ»æ¤«¤é¤Ç¤­¤¿»å¤ò»È¤Ã¤¿¿²¶ñ¤Ç²÷Ì²! ¶äºÂ»°±Û¤Ç³«ºÅ¤Î¡ÖGOOD SLEEP FAIR ¡×¤Ë¥¤¥È¥¤¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤¬ÅÐ¾ì

銀座三越で、2月16日〜2月25日まで開催される睡眠をテーマにしたイベント「GOOD SLEEP FAIR 」に、“和紙の力を生活に”をモットーとするイトイテックス(Itoitex)が参加します。Courtesy of Itoitexイトイテックスは、紙から紙糸を一貫製造する特許付装置*により和紙糸を製造。糸の芯に再生ポリエステルを使用しその芯を和紙で覆うことにより、肌に接する面はほぼ和紙となり質感はそのままに、和紙100%よりも高い吸水・速乾性を実現しました。その和紙糸で作ったITOI和紙布の寝具は、通気性と保温性を兼ね備えているため、1年中快適に使用できます。また和紙が構成する多数の空洞は木炭と同じような働きで、臭い成分を吸着する性質があり、においがつきにくく快適な睡眠環境を保ちます。*特許(6822708JP)

<イトイテックス>ピローケース 6,600円/Courtesy of Itoitexまた、和紙布を使用した、アンダーソン アンダーソンとコラボレーションしたパジャマも登場。このほか、「サラッ Tシャツ」はホームウエアとして就寝時にも、そしてジムやデイリーウエアとしても、サラッとした着心地が体感できます。<イトイテックス×アンダーソン アンダーソン>パジャマ 5万2,800円(1着)/Courtesy of Itoitex<イトイテックス>サラッ Tシャツ 8,800円/Courtesy of Itoitex『GOOD SLEEP FAIR』会期:2025年2月16日(日)〜3月3日(月)※最終日午後6時終了会場:銀座三越 新館7階 催物会場、本館7階 GINZAステージ、本館7階 プロモーション2特設サイト:https://www.mistore.jp/store/ginza/shops/living/living/shopnews_list/shopnews031.htmlお問い合わせ:株式会社ITOI生活文化研究所大阪府岸和田市小松里町861-11072-445-8800https://itoitex.co.jp