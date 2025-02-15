»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤ÎÄ¹½÷¡¦Îï²Ó¡¢Ä«¤´¤Ï¤ó¤ËÈ¿¶Á¡Ö½÷»ÒÎÏ¹â¤¹¤®¤ë¤Æ¡Á¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÇÂ¤ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ä¹½÷¡¦Îï²Ó¡Ê»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¡Ë¤ÎÄ«¿©É÷·Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤ÎÄ¹½÷¡¦Îï²Ó¤Î¡Ö½÷»ÒÎÏ¹â¤¹¤®¡×Ä«¤´¤Ï¤ó
¡¡³¤Ï·Â¢¤¬¡ÖÎï²Ó¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡¡¤É¤¾¡×¤È¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¹Ôµ·¤è¤¯¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÎï²Ó¤ÎÁ°¤Ë·ò¹¯Åª¤Ê¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë¡£³¤Ï·Â¢¤Ï¡Ö¥±¡¼¥¤â¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼¡Ä½÷»ÒÎÏ¹â¤¹¤®¤ë¤Æ¡Á¡×¡ÖÔ¥½½Ïº¤µ¤óÃ£¤Î½µËö¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¤ª¤·¤ã¤ì¡Á¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤ÇÈþ°Õ¼±¹â¤¤Ä«¿©¡×¡ÖÎï²Ú¤Á¤ã¤ó¤³¤ì¤À¤±¤ÇÂ¤ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Îï²Ó¤Ï2011Ç¯7·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢14Ç¯3·î¡Ø¼ÇµïÁ°»°¾£ÎïÆø¡Ù¤Ç½é¸æÌÜ¸«ÆÀ¡¢19Ç¯8·î¡Ø»ÔÀîÐò¡Ù¤Ç»ÍÂåÌÜ»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¤ò½±Ì¾¡£°ìÊý¡¢ËÜÌ¾¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤ÎÄ¹½÷¡¦Îï²Ó¤Î¡Ö½÷»ÒÎÏ¹â¤¹¤®¡×Ä«¤´¤Ï¤ó
¡¡³¤Ï·Â¢¤¬¡ÖÎï²Ó¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡¡¤É¤¾¡×¤È¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¹Ôµ·¤è¤¯¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÎï²Ó¤ÎÁ°¤Ë·ò¹¯Åª¤Ê¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë¡£³¤Ï·Â¢¤Ï¡Ö¥±¡¼¥¤â¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼¡Ä½÷»ÒÎÏ¹â¤¹¤®¤ë¤Æ¡Á¡×¡ÖÔ¥½½Ïº¤µ¤óÃ£¤Î½µËö¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¤ª¤·¤ã¤ì¡Á¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤ÇÈþ°Õ¼±¹â¤¤Ä«¿©¡×¡ÖÎï²Ú¤Á¤ã¤ó¤³¤ì¤À¤±¤ÇÂ¤ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Îï²Ó¤Ï2011Ç¯7·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢14Ç¯3·î¡Ø¼ÇµïÁ°»°¾£ÎïÆø¡Ù¤Ç½é¸æÌÜ¸«ÆÀ¡¢19Ç¯8·î¡Ø»ÔÀîÐò¡Ù¤Ç»ÍÂåÌÜ»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¤ò½±Ì¾¡£°ìÊý¡¢ËÜÌ¾¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¡£