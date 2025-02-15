ÃæÄ®°½¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¿·¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä±ä´üÈ¯É½¡Ö»öÂÖ¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡×Æ»Ï©´ÙË×»ö¸Î½ä¤ëÈ¯¸À±ê¾å
¡¡ÅÐÏ¿¼Ô¿ô172Ëü¿Í¤Î·»Ëå¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡ÖÃæÄ®·»Ëå¡×¤ÎËå¡¦°½¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖASUNE¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢14Æü¤ËÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¿·¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯ÇäÆü¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃæÄ®·»Ëå¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ïºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Ç¸©Æ»¤¬´ÙË×¤·¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·¤¿»ö¸Î¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ASUNE¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡ÖÃæÄ®°½¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÉôÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡×¤È¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä±ä´ü¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ASUNE¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Åö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦ÃæÄ®°½¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÉôÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤Æ¡¢2025Ç¯2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Åö¼Ò¤Î¿·¾¦ÉÊ¡ÖStrawberry¡¡Lip¡¡Kit¡×¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢À¿¤Ë¾¡¼ê¤Ê¤¬¤éÈ¯ÇäÆü¤ò±ä´ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖASUNE»öÌ³¶É¤È¤·¤Æ¤³¤Î»öÂÖ¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¾õ¶·¤ò¸«¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤ÎÊý¿Ë¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ªÈ¯ÇäÆü¤Ê¤É¾ÜºÙ¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ³Æ¼ïÇÞÂÎ¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæÄ®·»Ëå¡×¤Ï·»¡¦ÃæÄ®JP¤ÈËå¡¦°½¤Ë¤è¤ë·»Äï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡×¤Ê¤ÉÃÏ¾åÇÈ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤âÂ¿¤¯½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã¼Ô¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ïº£·î2Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢´ÙË×»ö¸Î¤Ë¸ÀµÚ¡£°½¤¬Æü¡¹µ¯¤³¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¸Î¡¦»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢´ÙË×»ö¸Î¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£JP¤¬¡ÖºÇ¶á¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡£¥Ï¥Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢À¸¤¤¿¤Þ¤Þµß½õ³èÆ°¡Ä¤¢¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡Ö¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¤Ê¤ó¤ÆÉÔ¶à¿µ¡×¤Ê¤É¤ÈÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤Ï¼ÕºáÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡Öºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô´ÙË×»ö¸Î¤ÎÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¡¢¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æº£¤â·üÌ¿¤Ëµß½õ³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ÞµÚ¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡£¤³¤ÎÅÙ¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¤è¤êÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡£