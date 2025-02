FRUITS ZIPPERや新しい学校のリーダーズが所属する芸能事務所・アソビシステムの新アイドルプロジェクト「PEAK SPOT」より、1stグループとして「fav me(ファボミー)」が誕生することが14日、発表された。メンバーは、小野寺梓(おのでら・あずさ)、阿部かれん(あべ・かれん)、川岸瑠那(かわぎし・るな)、瀬乃まりん(せの・まりん)、丸山蘭奈(まるやま・らな)、澪川舞香(みおかわ・まいか)、中本こまり(なかもと・こまり)の7人。

自身のX(旧ツイッター)を更新した川岸は「ASOBISYSTEMの新アイドルプロジェクト『PEAK SPOT』から新グループ『fav me (ファボミー) 』として活動させていただくことになりました!オレンジ色担当 川岸瑠那です。スーパーキラキラアイドル目指して頑張ります!応援よろしくお願いいたします!」と意気込んだ。川岸は、アソビシステムのプロジェクト「KAWAII LAB.」でデビューを目指す「KAWAII LAB. MATES」に所属しており、1月に“前向きな卒業”を発表していた。以前は通称『日プ女子』と呼ばれるオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第3弾『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演。読売巨人軍公式マスコットガール「VENUS(ヴィーナス)」でも活動し話題に。SNSでファンからは「日プに出てた子?」「デビュー本当におめでとう!」「ジャイアンツカラーのメンカラだね!」など反響を呼んでいる。fav meは、4月10日にSpotify O-EASTで開催される『MAQUEE祭』にてヘッドライナーでプレデビュー。4月22日に同じくSpotify O-EASTにてデビューライブ『fav meデビューライブ〜STARTING NEW WORLD〜』を開催することが決定している。