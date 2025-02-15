J2Éüµ¢¤ÎRBÂçµÜ¤¬¥¯¥í¥Ã¥×»á¤â»ë»¡¤Î³«ËëÀï¤Ç·àÅª¾¡Íø¡ª ¸åÈ¾AT¤ËÆ£°æ°ì»Ö¤¬¼¹Ç°¤Î°ì·â¡¢ÅÚµïÀ»¿¿¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤Î»³·Á¤ò²¼¤¹¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ2Âè1Àá¡Û
15Æü¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°³«ËëÀá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤È¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤¬NACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¤ÇÂÐÀï¡£¥Û¡¼¥à¤ÎRBÂçµÜ¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½é¤ÎJ3¤òÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ©¤·¤¿RBÂçµÜ¡£1Ç¯¤Ç¤ÎJ2Éüµ¢¤ò³ð¤¨¤ë¤È¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ2025¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£[3-4-2-1]¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤ß¡¢¿·ÀïÎÏ¤ÎËÀîÍºÂÀ¤ä¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¤¬³«ËëÀï¤«¤éÀèÈ¯¡£´üÂÔ¤Î19ºÐ¡¢»Ô¸¶Íù²»¤ÏU-20ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆAFC U20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤òÀï¤Ã¤Æ¤ª¤êÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ë»³·Á¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ2¤ò4°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£½ªÈ×¤ÇÅÜÅó¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¡¢J1¾º³Ê¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼çÎÏ¤ÎÎ®½Ð¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤È¤É¤á¤¿¤Ê¤«¡¢¥Á¡¼¥à¤òµî¤Ã¤¿GK¸åÆ£²íÌÀ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¿·²ÃÆþ¤ÎGK¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ò¥å¥ï¡¼¥É¡á¥Ù¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
½øÈ×¤Ï»³·Á¤¬²¡¤·¹þ¤à¤â¡¢RBÂçµÜ¤âÂ®¹¶¤«¤éÈ¿·â¡£°Ê¹ß¤Ï¸ß¤¤¤Î¥´¡¼¥ëÁ°¤ò¹Ô¤¸ò¤¦¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ïºî¤é¤»¤Ê¤¤¡£
½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤òÄÏ¤ß»Ï¤á¡¢½½Ê¬ÅÏ¤ê¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹RBÂçµÜ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀè¤Ë¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï26Ê¬¤Î»³·Á¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿ÌîÖÖ´²Ìé¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥¤¥µ¥«¡¦¥¼¥¤¥ó¤¬¹â¤¤ÂÇÅÀ¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¡£Ã¡¤¤Ä¤±¤¤ì¤º¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥Ð¡¼¤Î¾å¤ò±Û¤¨¤ë¡£
°ìÊý¤ÎRBÂçµÜ¤â35Ê¬¡¢¼«¿ØÆâ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÀôÉ¢Ü¿¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¡£º¸¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤éº¸Â¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¥Ë¥¢¾å¤òÁÀ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬ÏÈ¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£
¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢Á°È¾½ªÈ×¤Ë¤ÏRBÂçµÜ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£ºÇÁ°Àþ¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤¬Éé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤ê¡¢Æ£°æ°ì»Ö¤¬42Ê¬¤«¤éµÞ¤¤ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¡£
0-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥àÄ¾Á°¤ËRBÂçµÜ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£Å¨¿Ø¤Ç¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥È¤·¤¿ËÀî¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°Ãæ±û¤Î¿ùËÜ·òÍ¦¤Ø¡£ÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤éÁÇÁá¤¯±¦Â¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ë±¦²¼¤òÁÀ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥Ò¥å¥ï¡¼¥É¡á¥Ù¥ë¤¬²£¤ÃÈô¤Ó¤Ç¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¡£
Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¸òÂå¤Ê¤·¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎRBÂçµÜ¤¬¤Ä¤¤¤ËÀè¼ê¤ò¼è¤ë¡£Î©¤ÆÂ³¤±¤ÎCK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿52Ê¬¡¢¾®Åç´´ÉÒ¤Î¥¢¥¦¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤ÏßÀÅÄ¿åµ±¡£Æ¬¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥ê¡¼¥É¤·¤¿RBÂçµÜ¤Ï59Ê¬¤Ë¤â·èÄêµ¡¡£ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤ò¼è¤Ã¤¿¾®Åç¤¬º¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤âÎÏ¤¬Æþ¤ê¿á¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¤»³·Á¤Ï66Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£¥¤¥µ¥«¡¦¥¼¥¤¥ó¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤é¥Ç¥£¥µ¥í»¸¥·¥ë¥ô¥¡¡¼¥Î¤¬º¸¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ø¡£ÀÞ¤êÊÖ¤·¤òGK³Þ¸¶¹·»Ë¤¬ÃÆ¤¯¤È¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËÅÚµïÀ»¿¿¤¬ÁÇÁá¤¯È¿±þ¤·¡¢±¦Â¤Ç½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
Ä¾¸å¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÁª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢»³·Á¤Ï¹â¶¶½áºÈ¤é°ìµ¤¤Ë4Áª¼ê¤òÅêÆþ¡£½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤â°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¡£
78Ê¬¡¢RBÂçµÜ¤Ï±¦¥Ý¥±¥Ã¥È¤ò¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ÇÊø¤·¤¿Æ£°æ¤¬¥·¥å¡¼¥È¤â¡¢GK¥Ò¥å¥ï¡¼¥É¡á¥Ù¥ë¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¡£»³·Á¤â¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éµÈÈø³¤²Æ¤¬º¸Â¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÂçµÜRB¤Ï¤µ¤é¤Ë¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¡¢±º¾å¿Îµ³¤òÅêÆþ¡£¥É¥í¡¼¤Ç¤Ï½ª¤¨¤Ê¤¤°Õ»×¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥É¥é¥Þ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤ËCK¤òÆÀ¤ë¤È¡¢Ã«ÆâÅÄÅ¯Ê¿¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤Ë±º¾å¤¬ÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¹ç¤ï¤»¤ë¡£GK¥Ò¥å¥ï¡¼¥É¡á¥Ù¥ë¤¬ÃÆ¤¯¤È¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËÆ£°æ¤¬È¿±þ¡£²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÅÚÃÅ¾ì¤Î¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×»á¤â»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿°ìÀï¡£2-1¤Ç»î¹ç¤Ï½ªÎ»¤·¡¢RBÂçµÜ¤¬J2Éüµ¢½éÀï¤ò·àÅª¤Ê·Á¤Ç¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã 2-1 ¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á
¡ÚRBÂçµÜ¡Û
ßÀÅÄ¿åµ±(¸å7)
Æ£°æ°ì»Ö(¸å45¡Ü7)
¡Ú»³·Á¡Û
ÅÚµïÀ»¿¿(¸å21)
ÆüËÜ¿Í¤â½Ð¾ì¤¹¤ëCL¡õEL
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ñ¥¹¤Ç
CL¡¦EL¤Î·è¾¡T¤ä´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½é¤ÎJ3¤òÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ©¤·¤¿RBÂçµÜ¡£1Ç¯¤Ç¤ÎJ2Éüµ¢¤ò³ð¤¨¤ë¤È¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ2025¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£[3-4-2-1]¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤ß¡¢¿·ÀïÎÏ¤ÎËÀîÍºÂÀ¤ä¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¤¬³«ËëÀï¤«¤éÀèÈ¯¡£´üÂÔ¤Î19ºÐ¡¢»Ô¸¶Íù²»¤ÏU-20ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆAFC U20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤òÀï¤Ã¤Æ¤ª¤êÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½øÈ×¤Ï»³·Á¤¬²¡¤·¹þ¤à¤â¡¢RBÂçµÜ¤âÂ®¹¶¤«¤éÈ¿·â¡£°Ê¹ß¤Ï¸ß¤¤¤Î¥´¡¼¥ëÁ°¤ò¹Ô¤¸ò¤¦¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ïºî¤é¤»¤Ê¤¤¡£
½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤òÄÏ¤ß»Ï¤á¡¢½½Ê¬ÅÏ¤ê¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹RBÂçµÜ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀè¤Ë¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï26Ê¬¤Î»³·Á¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿ÌîÖÖ´²Ìé¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥¤¥µ¥«¡¦¥¼¥¤¥ó¤¬¹â¤¤ÂÇÅÀ¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¡£Ã¡¤¤Ä¤±¤¤ì¤º¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥Ð¡¼¤Î¾å¤ò±Û¤¨¤ë¡£
°ìÊý¤ÎRBÂçµÜ¤â35Ê¬¡¢¼«¿ØÆâ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÀôÉ¢Ü¿¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¡£º¸¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤éº¸Â¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¥Ë¥¢¾å¤òÁÀ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬ÏÈ¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£
¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢Á°È¾½ªÈ×¤Ë¤ÏRBÂçµÜ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£ºÇÁ°Àþ¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤¬Éé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤ê¡¢Æ£°æ°ì»Ö¤¬42Ê¬¤«¤éµÞ¤¤ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¡£
0-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥àÄ¾Á°¤ËRBÂçµÜ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£Å¨¿Ø¤Ç¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥È¤·¤¿ËÀî¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°Ãæ±û¤Î¿ùËÜ·òÍ¦¤Ø¡£ÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤éÁÇÁá¤¯±¦Â¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ë±¦²¼¤òÁÀ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥Ò¥å¥ï¡¼¥É¡á¥Ù¥ë¤¬²£¤ÃÈô¤Ó¤Ç¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¡£
Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¸òÂå¤Ê¤·¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎRBÂçµÜ¤¬¤Ä¤¤¤ËÀè¼ê¤ò¼è¤ë¡£Î©¤ÆÂ³¤±¤ÎCK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿52Ê¬¡¢¾®Åç´´ÉÒ¤Î¥¢¥¦¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤ÏßÀÅÄ¿åµ±¡£Æ¬¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥ê¡¼¥É¤·¤¿RBÂçµÜ¤Ï59Ê¬¤Ë¤â·èÄêµ¡¡£ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤ò¼è¤Ã¤¿¾®Åç¤¬º¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤âÎÏ¤¬Æþ¤ê¿á¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¤»³·Á¤Ï66Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£¥¤¥µ¥«¡¦¥¼¥¤¥ó¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤é¥Ç¥£¥µ¥í»¸¥·¥ë¥ô¥¡¡¼¥Î¤¬º¸¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ø¡£ÀÞ¤êÊÖ¤·¤òGK³Þ¸¶¹·»Ë¤¬ÃÆ¤¯¤È¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËÅÚµïÀ»¿¿¤¬ÁÇÁá¤¯È¿±þ¤·¡¢±¦Â¤Ç½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
Ä¾¸å¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÁª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢»³·Á¤Ï¹â¶¶½áºÈ¤é°ìµ¤¤Ë4Áª¼ê¤òÅêÆþ¡£½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤â°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¡£
78Ê¬¡¢RBÂçµÜ¤Ï±¦¥Ý¥±¥Ã¥È¤ò¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ÇÊø¤·¤¿Æ£°æ¤¬¥·¥å¡¼¥È¤â¡¢GK¥Ò¥å¥ï¡¼¥É¡á¥Ù¥ë¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¡£»³·Á¤â¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éµÈÈø³¤²Æ¤¬º¸Â¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÂçµÜRB¤Ï¤µ¤é¤Ë¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¡¢±º¾å¿Îµ³¤òÅêÆþ¡£¥É¥í¡¼¤Ç¤Ï½ª¤¨¤Ê¤¤°Õ»×¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥É¥é¥Þ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤ËCK¤òÆÀ¤ë¤È¡¢Ã«ÆâÅÄÅ¯Ê¿¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤Ë±º¾å¤¬ÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¹ç¤ï¤»¤ë¡£GK¥Ò¥å¥ï¡¼¥É¡á¥Ù¥ë¤¬ÃÆ¤¯¤È¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËÆ£°æ¤¬È¿±þ¡£²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÅÚÃÅ¾ì¤Î¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×»á¤â»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿°ìÀï¡£2-1¤Ç»î¹ç¤Ï½ªÎ»¤·¡¢RBÂçµÜ¤¬J2Éüµ¢½éÀï¤ò·àÅª¤Ê·Á¤Ç¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã 2-1 ¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á
¡ÚRBÂçµÜ¡Û
ßÀÅÄ¿åµ±(¸å7)
Æ£°æ°ì»Ö(¸å45¡Ü7)
¡Ú»³·Á¡Û
ÅÚµïÀ»¿¿(¸å21)
ÆüËÜ¿Í¤â½Ð¾ì¤¹¤ëCL¡õEL
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ñ¥¹¤Ç
CL¡¦EL¤Î·è¾¡T¤ä´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é