¡Ö¹¥¡¹Ìì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤¢¤ï¤äÍðÆ®!?àÍÙ¤ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦á¤¬¸µ´ÆÆÄ¤È¥ì¥¸¥§¥ó¥É»Ïµå¼°¡Ö¾Ð´é¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡Á¡×¤È¥Õ¥¡¥ó³åºÓ
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹ÈÇòÀïÁ°¤Î»Ïµå¼°¤Ë2¿Í¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬ÅÐ¾ì¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏµåÃÄ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ç¸µ´ÆÆÄ¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥Ò¥ë¥Þ¥ó¤µ¤ó(62)¤ÈÃóÊÆ¥¹¥«¥¦¥È¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¤µ¤ó(64)¡£»Ïµå¼°¤Ç¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¥Ò¥ë¥Þ¥ó¤µ¤ó¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎàÍ½¹ð¥Û¡¼¥à¥é¥óá¥Ý¡¼¥º¡£¸½Ìò»þÂå¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ò¥ë¥Þ¥ó¤µ¤ó¤ÎÅêµå¤ÏÁÀ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÂ¸µ¤Ø¡£¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤ò¤«¤ï¤·¤¿¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤òÅê¤²¡¢¥Ò¥ë¥Þ¥ó¤µ¤ó¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤È±¦¼ê¤òÂç¤¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤ê¡½¡¢¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Î»Ïµå¼°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥ó¥ÉÄ¶¤¨¤Æ¡Á¤æ¤¯¡¢ÊªÀ¨¤¤Åö¤¿¤ê¡Á¢ö¡×¡Ö¸½¹Ô¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¡ª¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤«¤é¾Ð´é¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æº£¤Ç¤âËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¡¡¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹Âç¹¥¤¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡Á¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÌò¼Ô¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¹¥¡¹Ìì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¡×¡Ö¼¡¤ÏÀ§Èó¥¤¡¼¥¹¥é¡¼¤µ¤ó¤ò¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ò¥ë¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ï2003Ç¯¤«¤é07Ç¯¤Þ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢ÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Î´ÆÆÄ¤Ê¤É22Ç¯¤Þ¤Ç»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£23Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎµåÃÄ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¤µ¤ó¤Ï1978Ç¯¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì·ÀÌó¡£90Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È»ý¤ÁÁ°¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤Ç4Ç¯Ï¢Â³30ËÜÎÝÂÇ±Û¤¨¤ÈÃæ¿´ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£àÍÙ¤ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦á¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£94Ç¯ÂàÃÄ¤ÈÆ±»þ¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÃóÊÆ¥¹¥«¥¦¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£