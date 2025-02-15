Ê¡²¬¡¦¶âÌÀµ±¿·´ÆÆÄ¡Ö¤³¤ì¤¬³«ËëÀï¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¹õÀ±È¯¿Ê¤ò²ù¤·¤¬¤ë¡¡½éÀï¤«¤éÂà¾ì¼Ô½Ð¤·¿ôÅªÉÔÍø±Æ¶Á
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè1Àá¡¡Ê¡²¬0¡½1Çð¡Ê2025Ç¯2·î15Æü¡¡¥Ù¥¹¥¹¥¿¡Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè1Àá7»î¹ç¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¡²¬¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÇð¤ÈÂÐÀï¡£¸åÈ¾¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢24Ç¯¤Ö¤êJ1³«ËëÀï¾¡Íø¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨½¢Ç¤¤·¤¿¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤ÏÁ°È¾16Ê¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇFK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤ÎMFº°ÌîÏÂÌé¤ÏÄ¾ÀÜÁÀ¤ï¤º¡¢MF¸«ÌÚÍ§ºÈ¤ËÁ÷¤ë¤È¡¢¸«ÌÚ¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤é±¦Â¤ÇÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢Áê¼êGK¾®Åç¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾13Ê¬¤Ë¤ÏFW¥·¥ã¥Ï¥Ö¡¦¥¶¥Ø¥Ç¥£¡¢MFÌ¾¸Å¿·ÂÀÏº¤òÅêÆþ¤·¤Æ¹¶·â¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±30Ê¬¤ËÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±40Ê¬¤Ë¤ÏDF»ÖÃÎ¹§ÌÀ¤¬¤³¤ÎÆü2ËçÌÜ¤Î¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±Âà¾ì¡£¿ôÅªÉÔÍø¤â¶Á¤¡¢³«ËëÀï¾¡Íø¤òÆ¨¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¸åÈ¾¤Ï²æ¡¹¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¤Ç¤Î¼ºÅÀ¤ä¡¢90Ê¬ÄÌ¤·¤Æ1¿Í¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÉôÊ¬¤ÇÆñ¤·¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬³«ËëÀï¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼¡Àá¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¥ß¥¹¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Ê¤¤¤È²æ¡¹¤¬Ë¾¤à·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÀ°Íý¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¶â´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÄ»À´¤Î´ÆÆÄ»þÂå¤ËÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÃÄÂÎ¤«¤é¤Ï½¢Ç¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ¤¬½Ð¤¿¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥éÌäÂê¸å¡¢22Ç¯¤Ë»ØÆ³¼Ô¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬Sµé¤«¤éAµé¤Ë¹ß³Ê¡£¼Ò²ñÊô»Å³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢22Ç¯¤«¤éÄ®ÅÄ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤â¼õ¹Ö¤·ºòÇ¯2·î¤ËSµé¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òºÆ¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡