»³ÅÄÍµµ®¡¢¥²¡¼¥à¤ÏÇÐÍ¥¶È¤ËÄÌ¤¸¤ë¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¤¬ÊÙ¶¯¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¥á¥Ç¥£¥¢È¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡© ¥â¥ó¥Ï¥ó¤ò¥¬¥Á¤Ç³Ú¤·¤à»³ÅÄÍµµ®
¡¡¡È¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥â¥ó¥Ï¥ó¹¥¤¡É¤Ç¤¢¤ë»³ÅÄ¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£´°À®¤·¤¿CM¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ½éÈäÏª¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿»³ÅÄ¤¬¥â¥ó¥Ï¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°Ï¤ß¼èºà¤Ç¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¥²¡¼¥à¡É¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿»³ÅÄ¡£¼«¿È¤¬¡Ö¥²¡¼¥à¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¥²¡¼¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤é¤¯¤Æ¶ì¤·¤¯¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡¢Ãç´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¿´¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤¬ÊÙ¶¯¤Î¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ë¿ÍÊª¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤ëÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥²¡¼¥à¤Î¤ª¤«¤²¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¦¤Þ¤¯¼«Ê¬¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¼«Ê¬¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢Ã±¤Ë¥²¡¼¥à¤Ð¤Ã¤«¤ä¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥²¡¼¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¤Ï28Æü¤ËÈ¯Çä¡£»³ÅÄ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö¥ª¥È¥â¥¢¥¤¥ë¡¼¤È°ì½ï¤Ê»³ÅÄÍµµ®¡×ÊÔ¤È¡¢¡ÖÃç´Ö¤È¤Î¼í¤ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤»³ÅÄÍµµ®¡×ÊÔ¤Ï16Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡© ¥â¥ó¥Ï¥ó¤ò¥¬¥Á¤Ç³Ú¤·¤à»³ÅÄÍµµ®
¡¡¡È¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥â¥ó¥Ï¥ó¹¥¤¡É¤Ç¤¢¤ë»³ÅÄ¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£´°À®¤·¤¿CM¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ½éÈäÏª¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿»³ÅÄ¤¬¥â¥ó¥Ï¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°Ï¤ß¼èºà¤Ç¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¥²¡¼¥à¡É¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿»³ÅÄ¡£¼«¿È¤¬¡Ö¥²¡¼¥à¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¥²¡¼¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤é¤¯¤Æ¶ì¤·¤¯¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡¢Ãç´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¿´¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¤Ï28Æü¤ËÈ¯Çä¡£»³ÅÄ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö¥ª¥È¥â¥¢¥¤¥ë¡¼¤È°ì½ï¤Ê»³ÅÄÍµµ®¡×ÊÔ¤È¡¢¡ÖÃç´Ö¤È¤Î¼í¤ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤»³ÅÄÍµµ®¡×ÊÔ¤Ï16Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£