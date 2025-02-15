CBC

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÆóÅáÎ®¤ËÄ©Àï!?  ¥É¥é¥´¥ó¥º¿·ÀïÎÏ¡¦¥Þ¥éーÅê¼ê¡¢201cm¤ÎÄ¹¿È¤«¤é¶Ã°Û¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤òÈäÏª¡ª

ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î²­Æì¥­¥ã¥ó¥×Âè4¥¯ー¥ë½éÆü¡¢Åê¼ê¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¿·ÀïÎÏ¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥Þ¥éーÅê¼ê¤¬¡¢201¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤«¤é¶Ã°Û¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤òÈäÏª¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆóÅáÎ®¤ËÄ©Àï!? ¥É¥é¥´¥ó¥º¿·ÀïÎÏ¡¦¥Þ¥éーÅê¼ê¡¢201cm¤ÎÄ¹¿È¤«¤é¶Ã°Û¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤òÈäÏª¡ª

¥Þ¥éーÅê¼ê¡¢ÂÇ·â¤Ç¤âÌ¥¤»¤ë

Agre¥¹¥¿¥¸¥¢¥àËÌÃ«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Åê¼ê¿Ø¤Î¥Õ¥êーÂÇ·â¤Ç¡¢¥Þ¥éーÅê¼ê¤ÏÀõÈøÂóÌéÅê¼ê¥³ー¥Á¤ËÂÐ¤·27¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ10ËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥ÈÀ­¤ÎÂÇµå¤òÊü¤Áºô±Û¤¨¤Ï3ËÜ¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢31¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ7ËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥ÈÀ­¤ÎÂÇµå¤òÊü¤Á¡¢1ËÜ¤Îºô±Û¤¨¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£

Â¾¤ÎÅê¼ê¿Ø¤âÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÄÃæ¡¢¥Þ¥éーÅê¼ê°Ê³°¤Ëºô±Û¤¨¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¦¥ó¥Ù¥ë¥È¡¦¥á¥Ò¥¢Åê¼ê¤Î1ËÜ¤Î¤ß¡£¥Þ¥éーÅê¼ê¤ÎÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤ÈÄ¹ÂÇÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ä·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥éーÅê¼ê¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Äµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¹¥¤­¡×¤ÈÂÇ·â¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥·ー¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤±¤É¡¢¥Áー¥à¤Î»Ø¼¨¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Ð¥ó¥È¤â¤¹¤ë¤è¡×¤È¡¢¥Áー¥àÍ¥Àè¤Î»ÑÀª¤â¼¨¤·¤¿¡£

Åê¼ê¤È¤·¤Æ½çÄ´¤ËÄ´À°¿Ê¤à

ËÜ¿¦¤ÎÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤âÃå¼Â¤ËÄ´À°¤¬¿Ê¤ß¡¢¥Áー¥à¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤âÆü¤ËÆü¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·ー¥ÈÂÇ·â¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë°ÛÎã¤È¤Ê¤ëºÇÂ®155¥­¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¥¹¥È¥ìー¥È¤ò¼´¤Ë¡¢¥¹¥¤ー¥Ñー¡¢¥«¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ê¤ÉÊÑ²½µå¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿Åêµå¤òÈäÏª¡£ÂÇ¼Ô11¿Í¤ËÂÐ¤·41µå¤òÅê¤²¡¢°ÂÂÇÀ­¤ÎÂÇµå¤ò¤ï¤º¤«3ËÜ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤Ë¡¢¥³ー¥Á¿Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤â¤½¤ÎÅêµå¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£

ÀèÈ¯¥íー¥Æ¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÂç¤­¤Ê´üÂÔ

³«Ëë¤Ë¸þ¤±¸µ¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤Î³èÌö¤ËÂç¤­¤Ê´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£ºòµ¨¤Þ¤ÇÊÆÂç¥êー¥°¤Ç³èÌö¤·¡¢¥ªー¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ç³«ËëÅê¼ê¤âÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥Þ¥éーÅê¼ê¡£¤½¤Î¼ÂÎÏ¤¬¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£