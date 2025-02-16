ÂçµÜvs»³·Á »î¹çµÏ¿
¡ÚJ2Âè1Àá¡Û(NACK)
ÂçµÜ 2-1(Á°È¾0-0)»³·Á
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[Âç]ßÀÅÄ¿åµ±(52Ê¬)¡¢Æ£°æ°ì»Ö(90Ê¬+7)
[»³]ÅÚµïÀ»¿¿(66Ê¬)
´Ñ½°:13,418¿Í
¼ç¿³:À¶¿åÍ¦¿Í
¨§¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë»±²¼¤Î¿·À¸¡¦ÂçµÜ¡¢90+7Ê¬ÃÆ¤Ç·àÅªÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È!! ¥¯¥í¥Ã¥×»á»ë»¡¤ÇNACK¤Ë10Ç¯¤Ö¤ê´Ñ½°1Ëü3Àé¿ÍÄ¶
¨§¥¯¥í¥Ã¥×»á¤¬ÂçµÜ¥Û¡¼¥à¤ËÅþÃå! ¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÍè¤¿¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö´ÆÆÄ»þ¤è¤ê´éÉÕ¤¤¬¸µµ¤¤Ë¡×
¨§¥¯¥í¥Ã¥×»á¤¬J2ÂçµÜ³«ËëÀï¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¥»¥ì¥â¥Ë¡¼!! ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë´´Éô¤È¤·¤Æ»ë»¡¡¢ÀèÀ©¥·¡¼¥ó¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤â
¨§²þ³×¸µÇ¯¤â¡Ö19°Ì¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¤À¡×J2Éüµ¢¤Î¡ÈRBÂçµÜ¡É¤¬90+7Ê¬·è¾¡ÃÆ¤Ç·àÅªÇòÀ±È¯¿Ê!!
¨§¥¯¥í¥Ã¥×»á¤âÂç´î¤Ó! ¿·À¸¡ÈRBÂçµÜ¡ÉÂè1¹æ¤Ï34ºÐCBßÀÅÄ¿åµ±¡ÖËÍ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡Ä(¾Ð)¡×
¨¦RBÂçµÜ¤ÎËë³«¤±¹ð¤²¤¿¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î¥´¡¼¥ë¡×¡Ä90+7Ê¬ÃÆ¤ÎÅì³¤Âç½Ð¿È23ºÐFWÆ£°æ°ì»Ö¤¬¡È²¼Ñî¾å¥¥ã¥ê¥¢¡É¤Ç¸«¤Ä¤±¡¢´Ó¤¤¤¿¶¯¤ß
ÂçµÜ 2-1(Á°È¾0-0)»³·Á
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[Âç]ßÀÅÄ¿åµ±(52Ê¬)¡¢Æ£°æ°ì»Ö(90Ê¬+7)
[»³]ÅÚµïÀ»¿¿(66Ê¬)
´Ñ½°:13,418¿Í
¼ç¿³:À¶¿åÍ¦¿Í
¨§¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë»±²¼¤Î¿·À¸¡¦ÂçµÜ¡¢90+7Ê¬ÃÆ¤Ç·àÅªÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È!! ¥¯¥í¥Ã¥×»á»ë»¡¤ÇNACK¤Ë10Ç¯¤Ö¤ê´Ñ½°1Ëü3Àé¿ÍÄ¶
¨§¥¯¥í¥Ã¥×»á¤¬ÂçµÜ¥Û¡¼¥à¤ËÅþÃå! ¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÍè¤¿¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö´ÆÆÄ»þ¤è¤ê´éÉÕ¤¤¬¸µµ¤¤Ë¡×
¨§²þ³×¸µÇ¯¤â¡Ö19°Ì¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¤À¡×J2Éüµ¢¤Î¡ÈRBÂçµÜ¡É¤¬90+7Ê¬·è¾¡ÃÆ¤Ç·àÅªÇòÀ±È¯¿Ê!!
¨§¥¯¥í¥Ã¥×»á¤âÂç´î¤Ó! ¿·À¸¡ÈRBÂçµÜ¡ÉÂè1¹æ¤Ï34ºÐCBßÀÅÄ¿åµ±¡ÖËÍ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡Ä(¾Ð)¡×
¨¦RBÂçµÜ¤ÎËë³«¤±¹ð¤²¤¿¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î¥´¡¼¥ë¡×¡Ä90+7Ê¬ÃÆ¤ÎÅì³¤Âç½Ð¿È23ºÐFWÆ£°æ°ì»Ö¤¬¡È²¼Ñî¾å¥¥ã¥ê¥¢¡É¤Ç¸«¤Ä¤±¡¢´Ó¤¤¤¿¶¯¤ß