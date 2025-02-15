ÊÌ¤ì¤Æ¸å²ù¡£ÃËÀ¤¬¡ÖÊÌ¤ì¤Ê¤¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿½÷À¤È¤Ï
ÃËÀ¤Ï½÷À¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤Î½÷À¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ËÃËÀ¤¬¡ÖÊÌ¤ì¤Ê¤¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë½÷À¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Èà½÷°Ê¾å¤Ë°ìÅÓ¤Ë°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À¤¬¸½¤ì¤Ê¤¤
ÃËÀ¤ÏÊÌ¤ì¤¿¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½÷À¤«¤é°ìÅÓ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤È¡ÖÊÌ¤ì¤Ê¤¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£
¤¤Ã¤È¤½¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¸òºÝÃæ¤ËÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÌ¤ì¤¿¸å¤Ë¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
ÃËÀ¤Ï¼«Ê¬¤ÈÊÌ¤ì¤¿¸å¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î½÷À¤¬¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖÊÌ¤ì¤Ê¤¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
½÷À¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¤È¤Æ¤âÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤ÐÃËÀ¤«¤é¤â¤·¥Õ¥é¤ì¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄì¾å¤²¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Éü±ï¤ò°ìÀÚË¾¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ò¼è¤ì¤Ð¡¢»×¤¤¤¤êÃËÀ¤ËÊÌ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Èà½÷¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤â¤·¥Õ¥é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò»²¹Í¤Ë¸å²ù¤µ¤»¤ë¤À¤±¤µ¤»¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼¤ä¤êÄ¾¤»¤Ê¤¤¤«¤Ê¡© ÃËÀ¤¬¡ÖÉü±ï¡×¤òË¾¤àÍýÍ³