¡ÖÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¸½¾ì¤Ø¡×34ºÐ¤Î¸µ¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤¬YouTube¤ÎÀ¤³¦¤ÇÄ©Àï¡£¡È¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ
¡ÖÀ¤³¦¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢°ìÅÙ¤ÏÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î²á¹ó¤ÊÊóÆ»¸½¾ì¤«¤é¼«Í³ÅÙ¤ÎÂç¤¤¤YouTube¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡Ä¡Ä¡£
¸½ºß¡¢¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖEXIT JACK¡×¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤òÈô¤Ó²ó¤ê¡¢»£±Æ¤äÆ°²èÊÔ½¸¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÌÚÂ¼ÂÀ°ì¤µ¤ó¡Ê34ºÐ¡Ë¤ËÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¢¡ÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¤â¡Ä
ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎÂÀ°ì¤µ¤ó¡£ÃÏ¸µ¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£
¡ÖÆ´¤ì¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¶ìÏ«¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£ÊóÆ»Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢²ñ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ÇÈ¾·Â2km°ÊÆâ¤Ë½»¤ß¡¢»ö·ï¤ä»ö¸Î¤¬È¯À¸¤¹¤ì¤ÐÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¸½¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦ËèÆü¡£
2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ï¢Íí¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¥Ø¥ê¤Ç¸½ÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢»³±ü¤ÇÁøÆñ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤¹¤ì¤Ð»³³Ùµß½õÂâ¤È¶¦¤Ë»³¤òÅÐ¤ê¡¢¼èºà¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÙÆü¤ÎÌë¤Ç¤â¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Ê¿¶Ñ¿çÌ²»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«4»þ´Ö¡£µÙ¤ß¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÊóÆ»Éô¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ë¶É¡¢ÂÀ°ì¤µ¤ó¤Ï¿´¿È¤È¤â¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¡¢2Ç¯¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¶É¤òÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢¡ÃÏ¸µ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³¤«¤é³¤³°Î±³Ø¤Ø
¤½¤Î¸å¡¢¡ÈÀÎ¤«¤é¤ÎÌ´¡É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢23ºÐ¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ø¤Î¸ì³ØÎ±³Ø¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â¹»»þÂå¤Ë»ÐËåÅÔ»ÔÄó·È¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ØÃ»´üÎ±³Ø¤·¤¿·Ð¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È³¤³°Î±³Ø¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ¤ËÎ±¤Þ¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤âÄñ¹³¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ø³¤³°¤Ø¹Ô¤±¤Ð²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÈÇùÁ³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Î¸ì³ØÎ±³Ø¤ÏÈñÍÑ¤¬¹â¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÇÃù¤á¤¿Ãù¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÅþÄì¤Þ¤«¤Ê¤¨¤½¤¦¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£¿§¡¹Ä´¤Ù¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤·¤¿¡×
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥¤¥í¥¤¥íÅç¤Î¸ì³Ø³Ø¹»¤¬ÆüËÜ¿Í¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌµÎÁ¤ÇÎ±³Ø¤Ç¤¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¡È³Ø¹»À¸³è¤Î¥Ö¥í¥°¤ò½ñ¤¯¡É¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¢¡¡ÖEXIT JACK¡×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¤½¤Î¥Ö¥í¥°¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢¸ì³Ø³Ø¹»¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ3Ç¯´Ö¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¸å¤âÎ±³Ø¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê¼êÂ³¤¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ë¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤ÇÎ±³Ø»ö¶È¤Î·ÑÂ³¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡ÖEXIT JACK¡×¤Î¥Þ¥ó¥Ú¡¼¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥Ú¡¼¤È¤Ï¡¢Î±³Ø¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°°Æ·ï¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯Ï¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢EXIT JACK¤¬²ò»¶¤·¤Æ¥Þ¥ó¥Ú¡¼¤¬°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë³¤³°¤ò²ó¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Åö»þ¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð³¤³°¤ò¼«Í³¤ËÎ¹¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤±¤ë¤Î¤«¡×¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÀ°ì¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤¬¡Ö³¤³°¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òYouTube¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Êç½¸¤ò¸«¤Æ¡¢¶öÁ³»¥ËÚ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥Ú¡¼¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¡¤ËEXIT JACK¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥Ú¡¼¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤ÏÎ¢É½¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¿Í¡£ËÍ¼«¿È¡¢Æ°²èÊÔ½¸¤Î·Ð¸³¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Ú¡¼¤Ë¥«¥Õ¥§¤Ç¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ã¥È¤Î»ÅÊý¡¢BGM¡¢¥Æ¥í¥Ã¥×¤ÎÉÕ¤±Êý¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¡¢¡Ø¸å¤Ï¤è¤í¤·¤¯¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢¡»£±Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¸½ÃÏ¤Ç·è¤Þ¤ë¤³¤È¤â
¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤äYouTube¤ò»²¹Í¤Ë¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤éÆÈ³Ø¤ÇÆ°²èÊÔ½¸¤Î¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÂÀ°ì¤µ¤ó¡£1Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Î´í¸±ÃÏÂÓ¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ø¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤ò¼èºà¤·¤¿Æ°²è¤¬170Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡Ö´ë²è¤Ï¼ç¤Ë¥Þ¥ó¥Ú¡¼¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡Ø¤ä¤Ð¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤ä¡¢¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡Ù¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»£±ÆÃæ¤Ï¥Þ¥ó¥Ú¡¼¤È24»þ´Ö¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢½ÉÇñ¤¹¤ëÉô²°¤â¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î²á¹ó¤ÊÊóÆ»¸½¾ì¤«¤é¼«Í³ÅÙ¤ÎÂç¤¤¤YouTube¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡Ä¡Ä¡£
¸½ºß¡¢¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖEXIT JACK¡×¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤òÈô¤Ó²ó¤ê¡¢»£±Æ¤äÆ°²èÊÔ½¸¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÌÚÂ¼ÂÀ°ì¤µ¤ó¡Ê34ºÐ¡Ë¤ËÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¢¡ÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¤â¡Ä
¡ÖÆ´¤ì¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¶ìÏ«¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£ÊóÆ»Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢²ñ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ÇÈ¾·Â2km°ÊÆâ¤Ë½»¤ß¡¢»ö·ï¤ä»ö¸Î¤¬È¯À¸¤¹¤ì¤ÐÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¸½¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦ËèÆü¡£
2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ï¢Íí¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¥Ø¥ê¤Ç¸½ÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢»³±ü¤ÇÁøÆñ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤¹¤ì¤Ð»³³Ùµß½õÂâ¤È¶¦¤Ë»³¤òÅÐ¤ê¡¢¼èºà¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÙÆü¤ÎÌë¤Ç¤â¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Ê¿¶Ñ¿çÌ²»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«4»þ´Ö¡£µÙ¤ß¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÊóÆ»Éô¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ë¶É¡¢ÂÀ°ì¤µ¤ó¤Ï¿´¿È¤È¤â¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¡¢2Ç¯¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¶É¤òÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢¡ÃÏ¸µ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³¤«¤é³¤³°Î±³Ø¤Ø
¤½¤Î¸å¡¢¡ÈÀÎ¤«¤é¤ÎÌ´¡É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢23ºÐ¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ø¤Î¸ì³ØÎ±³Ø¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â¹»»þÂå¤Ë»ÐËåÅÔ»ÔÄó·È¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ØÃ»´üÎ±³Ø¤·¤¿·Ð¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È³¤³°Î±³Ø¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ¤ËÎ±¤Þ¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤âÄñ¹³¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ø³¤³°¤Ø¹Ô¤±¤Ð²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÈÇùÁ³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Î¸ì³ØÎ±³Ø¤ÏÈñÍÑ¤¬¹â¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÇÃù¤á¤¿Ãù¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÅþÄì¤Þ¤«¤Ê¤¨¤½¤¦¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£¿§¡¹Ä´¤Ù¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤·¤¿¡×
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥¤¥í¥¤¥íÅç¤Î¸ì³Ø³Ø¹»¤¬ÆüËÜ¿Í¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌµÎÁ¤ÇÎ±³Ø¤Ç¤¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¡È³Ø¹»À¸³è¤Î¥Ö¥í¥°¤ò½ñ¤¯¡É¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¢¡¡ÖEXIT JACK¡×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¤½¤Î¥Ö¥í¥°¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢¸ì³Ø³Ø¹»¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ3Ç¯´Ö¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¸å¤âÎ±³Ø¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê¼êÂ³¤¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ë¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤ÇÎ±³Ø»ö¶È¤Î·ÑÂ³¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡ÖEXIT JACK¡×¤Î¥Þ¥ó¥Ú¡¼¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥Ú¡¼¤È¤Ï¡¢Î±³Ø¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°°Æ·ï¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯Ï¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢EXIT JACK¤¬²ò»¶¤·¤Æ¥Þ¥ó¥Ú¡¼¤¬°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë³¤³°¤ò²ó¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Åö»þ¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð³¤³°¤ò¼«Í³¤ËÎ¹¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤±¤ë¤Î¤«¡×¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÀ°ì¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤¬¡Ö³¤³°¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òYouTube¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Êç½¸¤ò¸«¤Æ¡¢¶öÁ³»¥ËÚ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥Ú¡¼¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¡¤ËEXIT JACK¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥Ú¡¼¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤ÏÎ¢É½¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¿Í¡£ËÍ¼«¿È¡¢Æ°²èÊÔ½¸¤Î·Ð¸³¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Ú¡¼¤Ë¥«¥Õ¥§¤Ç¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ã¥È¤Î»ÅÊý¡¢BGM¡¢¥Æ¥í¥Ã¥×¤ÎÉÕ¤±Êý¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¡¢¡Ø¸å¤Ï¤è¤í¤·¤¯¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢¡»£±Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¸½ÃÏ¤Ç·è¤Þ¤ë¤³¤È¤â
¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤äYouTube¤ò»²¹Í¤Ë¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤éÆÈ³Ø¤ÇÆ°²èÊÔ½¸¤Î¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÂÀ°ì¤µ¤ó¡£1Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Î´í¸±ÃÏÂÓ¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ø¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤ò¼èºà¤·¤¿Æ°²è¤¬170Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡Ö´ë²è¤Ï¼ç¤Ë¥Þ¥ó¥Ú¡¼¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡Ø¤ä¤Ð¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤ä¡¢¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡Ù¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»£±ÆÃæ¤Ï¥Þ¥ó¥Ú¡¼¤È24»þ´Ö¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢½ÉÇñ¤¹¤ëÉô²°¤â¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£