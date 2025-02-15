¿·ÂÎÀ©Æ±»Î¤Î³«ËëÀï¤ÏÄË¤ßÊ¬¤±¡¡¿·³ã¤¬ÀèÀ©¤â¡ÄA¡¦¥í¥Ú¥¹ÃÆ¤Ç²£ÉÍFM¤¬°ÕÃÏ¤Î¥É¥í¡¼
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè1Àá¤¬15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë1Ç¯¤À¡£²£ÉÍFM¤òÎ¨¤¤¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Û¡¼¥é¥ó¥É´ÆÆÄ¤Ï¡¢12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¾å³¤¿½²ÖÀï¡Ê¢þ1¡Ý0¡Ë¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥¹¥¿¥á¥ó¤òµ¯ÍÑ¡£ÃíÌÜ¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë±óÌîÂçÌï¤ä¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥©¥ë¥·¥å¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Îµ¡²ñ¤òÂÔ¤Ä¡£ÂÐ¤¹¤ë¿·³ã¤Ï¡¢¼ù¿¹Âç²ð¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡È¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡É¤¬²Ã¤ï¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÉ¸ÜÖ¡£Å¨ÃÏ¡ØÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ÎÀ®²Ì¤òÈäÏª¤·¤¿¤¤¡£
¡¡½øÈ×¤Ï¿·³ã¤¬¼çÆ³¸¢¤ò¾¸°®¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢26Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¶¶ËÜ·ò¿Í¤¬¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉâ¤µå¤òDF¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤Ë¶¡µë¡£È´¤±½Ð¤·¤¿ÂÀÅÄ½¤²ð¤¬¥È¥é¥Ã¥×¤«¤éº¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£Áê¼êGKËÑ°ì·½¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÎÀª¤¤¤ò»¦¤·ÀÚ¤ì¤º¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿²£ÉÍFM¤Ï¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤ëÅ¸³«¤Î¤Ê¤«¡¢59Ê¬¤Ë±óÌî¡¢70Ê¬¤Ë¤ÏµÜ»ÔÎ¼¡¢ÎëÌÚÅß°ì¡¢Å·Ìî½ã¤Î¥È¥ê¥×¥ëÅêÆþ¤Ç¾õ¶·¤ÎÂÇ³«¤ò¿Þ¤ë¡£¤¹¤ë¤È77Ê¬¡¢±óÌî¤¬Áê¼ê¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶¤Ã¤ÆPK³ÍÆÀ¡£ºòµ¨ÆÀÅÀ²¦¤Î¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥´¡¼¥ëº¸²¼¤ØÎ®¤·¹þ¤ß¡¢²£ÉÍFM¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡µÕÅ¾¤ØÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤²£ÉÍFM¤Ï80Ê¬¡¢A¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬º¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀË¤·¤¯¤âÏÈ¤Î¾å¤Ë³°¤ì¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Î1ÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×¤º¤Ä¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¡¢²£ÉÍFM¤Ï23Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¡¢¿·³ã¤Ï22Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤ÇÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¡1¡Ý1¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡26Ê¬¡¡ÂÀÅÄ½¤²ð¡Ê¿·³ã¡Ë
1¡Ý1¡¡77Ê¬¡¡¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ê²£ÉÍFM¡Ë
¡¡
¡¡¤È¤â¤Ë¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë1Ç¯¤À¡£²£ÉÍFM¤òÎ¨¤¤¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Û¡¼¥é¥ó¥É´ÆÆÄ¤Ï¡¢12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¾å³¤¿½²ÖÀï¡Ê¢þ1¡Ý0¡Ë¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥¹¥¿¥á¥ó¤òµ¯ÍÑ¡£ÃíÌÜ¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë±óÌîÂçÌï¤ä¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥©¥ë¥·¥å¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Îµ¡²ñ¤òÂÔ¤Ä¡£ÂÐ¤¹¤ë¿·³ã¤Ï¡¢¼ù¿¹Âç²ð¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡È¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡É¤¬²Ã¤ï¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÉ¸ÜÖ¡£Å¨ÃÏ¡ØÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ÎÀ®²Ì¤òÈäÏª¤·¤¿¤¤¡£
¡¡1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿²£ÉÍFM¤Ï¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤ëÅ¸³«¤Î¤Ê¤«¡¢59Ê¬¤Ë±óÌî¡¢70Ê¬¤Ë¤ÏµÜ»ÔÎ¼¡¢ÎëÌÚÅß°ì¡¢Å·Ìî½ã¤Î¥È¥ê¥×¥ëÅêÆþ¤Ç¾õ¶·¤ÎÂÇ³«¤ò¿Þ¤ë¡£¤¹¤ë¤È77Ê¬¡¢±óÌî¤¬Áê¼ê¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶¤Ã¤ÆPK³ÍÆÀ¡£ºòµ¨ÆÀÅÀ²¦¤Î¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥´¡¼¥ëº¸²¼¤ØÎ®¤·¹þ¤ß¡¢²£ÉÍFM¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡µÕÅ¾¤ØÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤²£ÉÍFM¤Ï80Ê¬¡¢A¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬º¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀË¤·¤¯¤âÏÈ¤Î¾å¤Ë³°¤ì¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Î1ÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×¤º¤Ä¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¡¢²£ÉÍFM¤Ï23Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¡¢¿·³ã¤Ï22Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤ÇÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¡1¡Ý1¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡26Ê¬¡¡ÂÀÅÄ½¤²ð¡Ê¿·³ã¡Ë
1¡Ý1¡¡77Ê¬¡¡¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ê²£ÉÍFM¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û¿·³ã¤ÏÂÀÅÄ½¤²ð¡¢²£ÉÍFM¤Ï¥¢¥ó¥í¥Ú¤¬¥·¡¼¥º¥óÂè1¹æ¡ª
¡¡
´°àú¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¤«¤éÀèÀ©ÃÆ🔥— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 15, 2025
¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿ #ÂÀÅÄ½¤²ð
º¸Â¤ÇÎäÀÅ¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å⚽⚽
🏆ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè1Àá
🆚²£ÉÍFM¡ß¿·³ã
🆓#DAZN ¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®#J¤ß¤è¤¦¤¼ #£Ê¥ê¡¼¥°#£Ê¥ê¡¼¥°³«Ëë #²£ÉÍFM¿·³ã pic.twitter.com/oYNzyZvwYF