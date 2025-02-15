J£±½éÄ©Àï¤Î²¬»³¤¬Îò»ËÅª½é¾¡Íø¡ª ÅÄ¾å¡õÌÚÂ¼ÃÆ¤ÇµþÅÔ¤Ë£²¡Ý£°²÷¾¡¡¢³«ËëÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡J£±½éÄ©Àï¤Î¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ï£²·î15Æü¡¢J£±Âè£±Àá¤ÇµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤È¥Û¡¼¥à¤ÎJFEÀ²¤ì¤Î¹ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐÀï¡££²¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¡¢³«ËëÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬»³¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢23Ê¬¤ËÀèÀ©¡£º¸CK¤«¤é¡¢²ÃÆ£À»¤¬½³¤ê¹þ¤ó¤À¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿ÅÄ¾åÂçÃÏ¤¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤«¤éº¸Â¤Î¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤¹¡£ÅÄ¾å¤¬¥¯¥é¥Ö»Ë¤Ë»Ä¤ëJ£±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û²¬»³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤J£±½éÃÆ¡ªÅÄ¾åÂçÃÏ¤¬º¸Â¥Ü¥ì¡¼
¡¡¤µ¤é¤Ë36Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤«¤é¤ÎÌøµ®Çî¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀÌÚÂ¼ÂÀºÈ¤¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Ãæ±û¤«¤é±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë²¼¤Ë·è¤á¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¡£¸åÈ¾¤âÈ×ÀÐ¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤Ç¥ê¡¼¥ÉÊÝ¤Ã¤¿²¬»³¤¬J£±½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬»³¤Î¼¡Àá¤Ï22Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç²£ÉÍFC¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡²¬»³¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢23Ê¬¤ËÀèÀ©¡£º¸CK¤«¤é¡¢²ÃÆ£À»¤¬½³¤ê¹þ¤ó¤À¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿ÅÄ¾åÂçÃÏ¤¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤«¤éº¸Â¤Î¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤¹¡£ÅÄ¾å¤¬¥¯¥é¥Ö»Ë¤Ë»Ä¤ëJ£±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û²¬»³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤J£±½éÃÆ¡ªÅÄ¾åÂçÃÏ¤¬º¸Â¥Ü¥ì¡¼
¡¡¤µ¤é¤Ë36Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤«¤é¤ÎÌøµ®Çî¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀÌÚÂ¼ÂÀºÈ¤¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Ãæ±û¤«¤é±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë²¼¤Ë·è¤á¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¡£¸åÈ¾¤âÈ×ÀÐ¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤Ç¥ê¡¼¥ÉÊÝ¤Ã¤¿²¬»³¤¬J£±½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬»³¤Î¼¡Àá¤Ï22Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç²£ÉÍFC¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô