¥Ô¥³ÂÀÏº¤¬»Ù±çÂ³¤±¤ë¾®»ù¤¬¤ó¡£¡È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡É¤¬ÌÀ¤«¤¹¼Â¾ð¤È¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È¹ñ¤Ë½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¥Ô¥³ÂÀÏº¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¸ÅºäÂçËâ²¦¤µ¤ó¡Ê51ºÐ¡Ë¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¾®»ù¤¬¤ó¤ÇÁáÀ¤¤·¤¿½÷¤Î»Ò¡¦¤¢¤¤¤ê¤Á¤ã¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¾®»ù¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2·î15Æü¤Î¡Ö¹ñºÝ¾®»ù¤¬¤ó¥Ç¡¼(International Childhood Cancer Day)¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¾®»ù¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î²ÝÂê¤ä¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸Åºä¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¾®»ù¤¬¤ó¤ÎÈ¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
¡½¡½¾®»ù¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¸ÅºäÂçËâ²¦¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¸Åºä¡Ë¡§»Ò¤É¤â¤ÏÂç¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ä¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸3¡Ê¥ê¥ó¥ÑÀá¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅ¾°Ü¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¡Ë¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸4¡Ê±ó³ÖÂ¡´ï¤ä¥ê¥ó¥Ñ¤ËÅ¾°Ü¤¬¸«¤é¤ì¡¢¼£ÎÅ¤¬Æñ¤·¤¤¾õÂÖ¡Ë¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼£ÎÅ¤¬¤è¤êº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤âÂÑ¤¨Æñ¤¤¤Û¤É¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¬¤óºÙË¦¤ò»àÌÇ¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤â¼é¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ÏÄ´À°¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤ä¤Ï¤êÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ï¤ª¶â¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¹ñ¤¬¾å¸ÂÉÕ¤¤Ç½õÀ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤Î¼£ÎÅ¤äº¹³Û¥Ù¥Ã¥ÉÂå¡¢¸òÄÌÈñ¤Ê¤É¤Ï¼«Èñ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÇüÂç¤Ê½ÐÈñ¤ËÇº¤à¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ç¤¤ë¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¼ê¤Î»Ü¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ì¤¾µÇ§Ìô¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç²¿Ç¯¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é²æ¤¬»Ò¤ÎÂÎ¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ï³¤³°¤ØÅÏ¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌôÂå¤À¤±¤Ç²¿ÀéËü±ß¤â¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÇÊ§¤¨¤ë¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ï¹ñ¤Ë¤â¤Ã¤È½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤ª¶â¤ò½¸¤á¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¾®»ù¤¬¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¿¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¸Åºä¡§²¿¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÇ§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¼£ÎÅÌô¤ò³«È¯¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ª¶â¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¾®»ù¤¬¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÌó7500¿Í¤Ë1¿Í¤È³ä¹ç¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÉÂµ¤¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÀ¼¤ò¾å¤²¤ë½Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤éÇ§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï°å¼Ô¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¼£¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Å¬ºàÅ¬½ê¤Ç¡¢Æ»²½»Õ¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤ò¾¯¤·¤Ç¤âË¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡½¡½¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¾®»ù¤¬¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ù±ç¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¸Åºä¡§Ç§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È°Ê³°¤Ë¤â¡¢¼Â¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¤½¤Î¤â¤Î¤ËÁêÅö°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2014Ç¯¤ËÇÙ¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÅìµþ¥×¥ê¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÃËÀ¥Ç¥å¥ª¤ÎËÒÌîÎ´»Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢Í¾Ì¿Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¸å¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½ÐÂ³¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜ¿ÍÛ©¤¯¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍ¾Ì¿¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿¤Ó¤¿¤ó¤À¤È¡£¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÄË¤ß¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤è¡×¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤ª¾Ð¤¤¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤Ä¤é¤µ¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¼£¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢¼£¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤»¤Ã¤«¤¯À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ò¾¯¤·¤Ç¤âË¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤ÎÊ¸²½¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«º¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¸Åºä¡§ÆüËÜ¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¤Ï¹ñÌ±³§ÊÝ¸±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¤³¤È¤À¤·¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤È»Ò¤É¤â¤Ï°åÎÅÈñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤È¡¢¶¦´¶Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤³¤È¡£¤À¤«¤é°ìÈÌÅª¤ÊÉÂµ¤¤Ë¤Ï¶¯¤¤¤·¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¿Í¤¿¤ÁÆ±»Î¤Ç¤Ï¶¦´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â°ìÊý¤Ç¡¢Èô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¡¢¶ËÃ¼¤Ë¼å¤¤Â¸ºß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÇÓ½ü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ºÒ³²»þ¤ÎÊç¶â¤Ç¤â¡¢10±ß´óÉÕ¤·¤¿¿Í¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢100Ëü±ß´óÉÕ¤¹¤ë¤È°ìÉô¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤éÃ¡¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2·î15Æü¤Î¡Ö¹ñºÝ¾®»ù¤¬¤ó¥Ç¡¼(International Childhood Cancer Day)¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¾®»ù¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î²ÝÂê¤ä¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸Åºä¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾®»ù¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¸ÅºäÂçËâ²¦¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¸Åºä¡Ë¡§»Ò¤É¤â¤ÏÂç¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ä¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸3¡Ê¥ê¥ó¥ÑÀá¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅ¾°Ü¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¡Ë¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸4¡Ê±ó³ÖÂ¡´ï¤ä¥ê¥ó¥Ñ¤ËÅ¾°Ü¤¬¸«¤é¤ì¡¢¼£ÎÅ¤¬Æñ¤·¤¤¾õÂÖ¡Ë¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼£ÎÅ¤¬¤è¤êº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤âÂÑ¤¨Æñ¤¤¤Û¤É¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¬¤óºÙË¦¤ò»àÌÇ¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤â¼é¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ÏÄ´À°¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤ä¤Ï¤êÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ï¤ª¶â¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¹ñ¤¬¾å¸ÂÉÕ¤¤Ç½õÀ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤Î¼£ÎÅ¤äº¹³Û¥Ù¥Ã¥ÉÂå¡¢¸òÄÌÈñ¤Ê¤É¤Ï¼«Èñ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÇüÂç¤Ê½ÐÈñ¤ËÇº¤à¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ç¤¤ë¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¼ê¤Î»Ü¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ì¤¾µÇ§Ìô¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç²¿Ç¯¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é²æ¤¬»Ò¤ÎÂÎ¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ï³¤³°¤ØÅÏ¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌôÂå¤À¤±¤Ç²¿ÀéËü±ß¤â¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÇÊ§¤¨¤ë¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ï¹ñ¤Ë¤â¤Ã¤È½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤ª¶â¤ò½¸¤á¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¾®»ù¤¬¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¿¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¸Åºä¡§²¿¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÇ§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¼£ÎÅÌô¤ò³«È¯¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ª¶â¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¾®»ù¤¬¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÌó7500¿Í¤Ë1¿Í¤È³ä¹ç¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÉÂµ¤¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÀ¼¤ò¾å¤²¤ë½Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤éÇ§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï°å¼Ô¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¼£¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Å¬ºàÅ¬½ê¤Ç¡¢Æ»²½»Õ¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤ò¾¯¤·¤Ç¤âË¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡½¡½¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¾®»ù¤¬¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ù±ç¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¸Åºä¡§Ç§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È°Ê³°¤Ë¤â¡¢¼Â¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¤½¤Î¤â¤Î¤ËÁêÅö°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2014Ç¯¤ËÇÙ¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÅìµþ¥×¥ê¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÃËÀ¥Ç¥å¥ª¤ÎËÒÌîÎ´»Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢Í¾Ì¿Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¸å¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½ÐÂ³¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜ¿ÍÛ©¤¯¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍ¾Ì¿¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿¤Ó¤¿¤ó¤À¤È¡£¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÄË¤ß¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤è¡×¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤ª¾Ð¤¤¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤Ä¤é¤µ¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¼£¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢¼£¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤»¤Ã¤«¤¯À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ò¾¯¤·¤Ç¤âË¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤ÎÊ¸²½¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«º¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¸Åºä¡§ÆüËÜ¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¤Ï¹ñÌ±³§ÊÝ¸±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¤³¤È¤À¤·¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤È»Ò¤É¤â¤Ï°åÎÅÈñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤È¡¢¶¦´¶Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤³¤È¡£¤À¤«¤é°ìÈÌÅª¤ÊÉÂµ¤¤Ë¤Ï¶¯¤¤¤·¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¿Í¤¿¤ÁÆ±»Î¤Ç¤Ï¶¦´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â°ìÊý¤Ç¡¢Èô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¡¢¶ËÃ¼¤Ë¼å¤¤Â¸ºß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÇÓ½ü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ºÒ³²»þ¤ÎÊç¶â¤Ç¤â¡¢10±ß´óÉÕ¤·¤¿¿Í¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢100Ëü±ß´óÉÕ¤¹¤ë¤È°ìÉô¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤éÃ¡¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£