58ºÐ½÷À¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¡¡¤Ò¤Æ¨¤²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç25ºÐÃËÂáÊá¡¡Ì¾¸Å²°»Ô
15ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÎÐ¶è¤Ç58ºÐ¤Î½÷À¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç25ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤Æ¨¤²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÎÐ¶è¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦ã·Æ£Úð¾ÍÆµ¿¼Ô¡Ê25¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ã·Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢15Æü¸áÁ°0»þÈ¾Á°¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÎÐ¶è¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àÌÚ²¼¾½»Ò¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤ò¤Ï¤Í¤Æ»àË´¤µ¤»¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤«¤éÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â100¥á¡¼¥È¥ë¤Ï°ú¤¤º¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ã·Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£