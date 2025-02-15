²¦¼Ô¿À¸Í¤ÏÉé½ý¼ÔÂ³½Ð¤Î³«ËëÀï¥É¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡Ä±ºÏÂ¤ÏM¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤é¿·ÀïÎÏ¤¬ÌöÆ°¤â¥´¡¼¥ëÀ¸¤Þ¤ì¤º¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè1Àá¡Û
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè1Àá¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Ívs±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤¬15Æü¤Ë¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢J1¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤ÈÅ·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î£²´§¤òÃ£À®¤·¤¿¿À¸Í¡£3´§Ã£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«ËëÀï¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¿·ÀïÎÏ¤Ï¤Ê¤·¡£ÂçÇ÷Í¦Ìé¤äÉðÆ£²Åµª¤¬½çÅö¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¤Û¤«¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿óîÆ£Ì¤·î¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡¢13°Ì¤ÈÉÔËÜ°Õ¤ÊÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿±ºÏÂ¡£·þÅÚ½ÅÍè¤ò´ü¤¹¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«ËëÀï¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ÀïÎÏ¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤Î¤Û¤«¡¢¾¾ËÜÂÙ»Ö¤ä¶â»ÒÂóÏº¡¢¥À¥Ë¡¼¥í¡¦¥Ü¥¶¤éÂ¿¤¯¤Î¿·´é¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¿À¸Í¤¬ÆÀ°Õ¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤êº®¤¼¤¿¹¶·â¤ÇÁ°¿Ê¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±ºÏÂ¤Ï¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤ò³è¤«¤·¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç±þÀï¡£8Ê¬¤Ë¤Ï¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤¬°ì¿Í¤ÇÅ¨¿Ø¤òÀÚ¤êÎö¤¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢È´¤±½Ð¤·¤¿¾¾ËÜ¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¥Ð¡¼Ä¾·â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤ë¿À¸Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢16Ê¬¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤¬¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢GKÁ°Àî¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¡£±ºÏÂ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ëÃæ¤Ç¡¢¿À¸Í¼éÈ÷¿Ø¤â½¸Ãæ¤·¤¿¼éÈ÷¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
25Ê¬¤Ë¤Ï±ºÏÂ¤Î±¦CK¤«¤é¶â»Ò¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¤¤¯ÏÈ³°¡£30Ê¬¤Ë¤ÏFK¤Ë¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤âGKÁ°Àî¤¬±Ô¤¤È¿¼Í¿À·Ð¤ÇËÉ¤¤¤À¡£½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤â±ºÏÂ¤¬¹¶·â¤ò¤·Â³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¿À¸Í¤â¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¥¹¥³¥¢Æ°¤«¤º¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¸åÈ¾¡¢47Ê¬¤ËÂçÇ÷¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¿À¸Í¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ÊÆþ¤ê¡£¤·¤«¤·50Ê¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¥¯¥ê¥¢¤ò»î¤ß¤¿¼ò°æ¹âÆÁ¤¬±¦Â¤È¼ó¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼ã¼êMFÆü¹â¤È¤Î¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
½ù¡¹¤Ë¿À¸Í¤¬²¡¤·¹þ¤à»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢63Ê¬¤ËÅêÆþ¤·¤¿¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¤¬Éé½ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ï¤º¤«8Ê¬¸å¤Ë¸òÂå¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£71Ê¬¤Ç£³ÅÙÌÜ¤Î¸òÂå¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¡£
80Ê¬¤Ë¤Ï¿À¸Í¤Î±¦CK¤«¤é¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤¬¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤â¡¢ÏÈ³°¤Ø¡£Ãæ¡¹¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç81Ê¬¡¢±ºÏÂ¤¬º¸CK¤«¤éÀèÀ©¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¥Ï¥ó¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
90Ê¬¤Ë¤Ï¿À¸Í¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÂçÇ÷¤¬1vs1¤Î¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢GKÀ¾Àî¤¬Î©¤ÁºÉ¤¬¤êÆÀÅÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£²¦¼Ô¿À¸Í¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤À¤±¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥±¥¬¿Í¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¶ì¤·¤¤³«Ëë¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡£°ìÊý¤Î±ºÏÂ¤ÏÇòÀ±¤³¤½ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤òÉ®Æ¬¤Ë¿·ÀïÎÏ¤¬¹¥°õ¾Ý¤Î³«ËëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í 0-0 ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢J1¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤ÈÅ·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î£²´§¤òÃ£À®¤·¤¿¿À¸Í¡£3´§Ã£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«ËëÀï¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¿·ÀïÎÏ¤Ï¤Ê¤·¡£ÂçÇ÷Í¦Ìé¤äÉðÆ£²Åµª¤¬½çÅö¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¤Û¤«¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿óîÆ£Ì¤·î¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¿À¸Í¤¬ÆÀ°Õ¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤êº®¤¼¤¿¹¶·â¤ÇÁ°¿Ê¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±ºÏÂ¤Ï¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤ò³è¤«¤·¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç±þÀï¡£8Ê¬¤Ë¤Ï¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤¬°ì¿Í¤ÇÅ¨¿Ø¤òÀÚ¤êÎö¤¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢È´¤±½Ð¤·¤¿¾¾ËÜ¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¥Ð¡¼Ä¾·â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤ë¿À¸Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢16Ê¬¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤¬¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢GKÁ°Àî¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¡£±ºÏÂ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ëÃæ¤Ç¡¢¿À¸Í¼éÈ÷¿Ø¤â½¸Ãæ¤·¤¿¼éÈ÷¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
25Ê¬¤Ë¤Ï±ºÏÂ¤Î±¦CK¤«¤é¶â»Ò¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¤¤¯ÏÈ³°¡£30Ê¬¤Ë¤ÏFK¤Ë¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤âGKÁ°Àî¤¬±Ô¤¤È¿¼Í¿À·Ð¤ÇËÉ¤¤¤À¡£½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤â±ºÏÂ¤¬¹¶·â¤ò¤·Â³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¿À¸Í¤â¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¥¹¥³¥¢Æ°¤«¤º¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¸åÈ¾¡¢47Ê¬¤ËÂçÇ÷¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¿À¸Í¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ÊÆþ¤ê¡£¤·¤«¤·50Ê¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¥¯¥ê¥¢¤ò»î¤ß¤¿¼ò°æ¹âÆÁ¤¬±¦Â¤È¼ó¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼ã¼êMFÆü¹â¤È¤Î¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
½ù¡¹¤Ë¿À¸Í¤¬²¡¤·¹þ¤à»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢63Ê¬¤ËÅêÆþ¤·¤¿¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¤¬Éé½ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ï¤º¤«8Ê¬¸å¤Ë¸òÂå¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£71Ê¬¤Ç£³ÅÙÌÜ¤Î¸òÂå¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¡£
80Ê¬¤Ë¤Ï¿À¸Í¤Î±¦CK¤«¤é¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤¬¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤â¡¢ÏÈ³°¤Ø¡£Ãæ¡¹¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç81Ê¬¡¢±ºÏÂ¤¬º¸CK¤«¤éÀèÀ©¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¥Ï¥ó¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
90Ê¬¤Ë¤Ï¿À¸Í¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÂçÇ÷¤¬1vs1¤Î¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢GKÀ¾Àî¤¬Î©¤ÁºÉ¤¬¤êÆÀÅÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£²¦¼Ô¿À¸Í¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤À¤±¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥±¥¬¿Í¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¶ì¤·¤¤³«Ëë¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡£°ìÊý¤Î±ºÏÂ¤ÏÇòÀ±¤³¤½ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤òÉ®Æ¬¤Ë¿·ÀïÎÏ¤¬¹¥°õ¾Ý¤Î³«ËëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í 0-0 ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é