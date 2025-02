J3¥ê¡¼¥°³«Ëë¡ªÆÊÌÚC¤¬Îò»ËÅªJ½éÀï¤ÇÁêÌÏ¸¶¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¡¢J2Éüµ¢´ü¤¹·²ÇÏ¤ÏÎ°µå¤òÀÚ¤êÊø¤»¤º0-0·èÃå¤Ë¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ3Âè1Àá¡Û

15日、明治安田J3リーグが開幕。第1節の2試合、栃木シティvsSC相模原、ザスパ群馬vsFC琉球が開催された。◆栃木C 2-1 相模原【栃木C】吉田篤志(前33、後39)【相模原】高木彰人(前30)歴史的なJリーグ初陣の栃木Cはホームで立ち上がりから攻勢。しかし、Jの洗礼と言うべきか、先制点は相模原に。30分、相模原の加藤大育が低いクロスを上げると、栃木Cは加藤丈の対応が中途半端に。こぼれ球に高木彰人がダイレクトで蹴り込み、今季のJ3リーグ初弾とした。

それでも直後の33分、栃木Cはボックス内で田中パウロ淳一が切れ味鋭いドリブルを披露。対応したDFを振り切ってゴール前へラストパスを送り、昨季JFL最優秀選手(MVP)のエース吉田篤志に当たってゴールへ吸い込まれた。栃木Cの記念すべきJ初弾は吉田ということに。さらに吉田は1-1で迎えた84分、田中パウロのFKにファーから飛び込むダイビングヘッド。豪快にネットを揺らし、待望の勝ち越し点をもたらした。これにより、栃木Cが歴史的なJリーグ初陣で相模原に2-1と逆転勝利。昨季のJFLと同じく、高い攻撃意識をこの一戦で披露し、十分に1年間戦い抜けるという印象を抱かせた。◆群馬 0-0 琉球栃木の隣県では、1年でのJ2リーグ復帰を目指す群馬がホームに琉球を迎える開幕戦。互いになかなかフィニッシュまで持ち込めなかった前半を終えると、群馬は前半にも増してボールポゼッションを高め、先制点を狙う。群馬は0-0で迎えた73分、流れるようなタテへタテへの素速い攻撃から、加々美登生がボックス内へ低いラストパス。ゴール正面で受けた河田篤秀がワントラップから冷静にシュートを放つが、惜しくも枠を捉えず。絶好のチャンスを逃し、チームメイトも頭を抱える。結局、互いにネットを揺らせず、0-0決着に。琉球としては、平川忠亮新監督の初陣でアウェイから勝ち点1を持ち帰ることとなった。◆J3第1節2月15日(土)栃木シティ 2-1 SC相模原ザスパ群馬 0-0 FC琉球2月16日(日)[14:00]栃木SC vs 高知ユナイテッドSCアスルクラロ沼津 vs ガイナーレ鳥取FC大阪 vs FC岐阜奈良クラブ vs 福島ユナイテッドFCテゲバジャーロ宮崎 vs AC長野パルセイロ[15:00]鹿児島ユナイテッドFC vs カマタマーレ讃岐