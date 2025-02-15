ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¡¢¸øÊç»Ø¿Ë¤ò¸«Ä¾¤·¡¡ÇäÅÅ²Á³ÊÅ¾²Ç¡¢4³ä¤Þ¤ÇÍÆÇ§
¡¡À¯ÉÜ¤¬¡¢¹ñ»ØÄê¶è°è¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Î¸øÊç»Ø¿Ë¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬15ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¸øÊç¤«¤éÅê»ñ·èÄê¤Þ¤Ç¤Ë»ñºàÈñ¤ä¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¤¬¾å¾º¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Åö½é·×²è¤·¤¿ÅÅÎÏ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Î40¡ó¤ò¾å¸Â¤ËÅ¾²Ç¤¹¤ë¤Î¤òÇ§¤á¤ë¤Î¤¬Ãì¡£ÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¤ÏÊª²Á¹â¤ËÈ¼¤¤¡¢À¤³¦Åª¤ËÅ±Âà¤ä·úÀß¤ÎÃÙ±ä¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢À¯ºö»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·»ö¶È»²Æþ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£2025Ç¯ÅÙ¤«¤éÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¸øÊç¤Î»²²Ã»þ¤ËÇäÅÅ²Á³Ê¤ò·è¤á¤ë°ìÊý¡¢·ÀÌóÁ°¤ÏÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Åê»ñ¤òÀµ¼°¤Ë·è¤á¤ë¤Þ¤Ç¤ËËÄ¤é¤ó¤À¥³¥¹¥È¤Ï»ö¶È¼Ô¤¬ÉéÃ´¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¸å¤ÏÉ÷¼Ö¤ä¥±¡¼¥Ö¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÀßÈ÷¤ÎÈñÍÑ¤¬Åê»ñ·èÄê»þÅÀ¤Ç¸øÊç¤ÎÄ¾¶á1Ç¯¤Î²Á³Ê¤ËÈæ¤Ù¹â¤±¤ì¤Ð¡¢ÇäÅÅ²Á³Ê¤Î40¡ó¤Þ¤ÇÈ¿±Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶Á°¸å¤ÎÊª²ÁÊÑÆ°Î¨¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ´ð½à¤òÀßÄê¤·¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤ÊÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¤Î¸øÊç¤ò20Ç¯ÅÙ¤«¤é3²ó¹Ô¤Ã¤¿¡£4²óÌÜ¤«¤é¿·¤¿¤Ê»Ø¿Ë¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¾¾Á°²¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Íî»¥»ö¶È¼Ô¤ÎÅ±Âà¤ò²óÈò¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¶¯²½¤¹¤ë¡£