¤â¤â¥¯¥í¡¦¶Ì°æ»í¿¥¡Ö¿¿·õ¾¡Éé¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡×¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡È²ù¤·¤¤»×¤¤¡É¤ËËÜµ¤¥ê¥Ù¥ó¥¸¡ª
¡Ö°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥²¥¹¥È¤È¤Î¿¼Ìë¿©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤È¤Î¶Ë¾å¥È¡¼¥¯¤ò¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤àÈÖÁÈ¡Ø¤â¤â¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¡ª¡Ù¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤â¤â¥¯¥íÂ¨¶½±éµ»¤ÇºÆ¤Ó¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬ÃÂÀ¸!? ÇÐÍ¥¡¦»³ºê¼ùÈÏ¤«¤é±é·à¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¶µ¤ï¤ë
2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È»°Ã«ÄÝ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¹ð¤²¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£²ó¤Ï3·î14Æü¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ø¤â¤â¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¡ªBlu-ray BOX¡ÙÂè2ÃÆ¤òµÇ°¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥²¥¹¥È¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Blu-ray¤Ë¤Ï¡¢¤â¤â¥¯¥í¤ÈÀèÇÚ¤¿¤Á¤È¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¥È¡¼¥¯¤äÌ¤¸ø³«¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤Ï¡Ö¿¼¤¯¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤È¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¡¢²þ¤á¤ÆÈÖÁÈ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¥²¥¹¥È¤È¤Ï¥È¡¼¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥²¡¼¥à´ë²è¤Ç¿ô¡¹¤Î¾¡Éé¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤â¤â¥¯¥í¡£»°Ã«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö¤â¤â¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ï¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È¿¿·õ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¶Ì°æ»í¿¥¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¿¿·õ¾¡Éé¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡×¡¢¹â¾ë¤ì¤Ë¤Ï¡ÖËÜµ¤¤Ç²ù¤·¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤âËÜµ¤¥â¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
Ëè²ó·ë²Ì¤¬¿¶¤ë¤ï¤º²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ö¤ª¤«¤ï¥ê¥Ù¥ó¥¸3ËÜ¾¡Éé¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¤òºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤ÇÉÁ¤¯¾¢¤Îµ»¡ª°Ë½¸±¡¼°ÅÁÃ£¥²¡¼¥à¡×¡£¥²¥¹¥È¡¦°Ë½¸±¡¸÷¤È¹Ô¤Ã¤¿ÅÁÃ£¥²¡¼¥à¤ËºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡£
¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡Ê½ÐÂê¼Ô¡Ë¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ê²óÅú¼Ô¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢É½¸½ÎÏ¤À¤±¤Ç·Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤Î¥²¡¼¥à¡£º£²ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Î¤ÏÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤À¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¤Æ¤ë¤Æ¤ëË·¼ç¤Ç¡¢Æ¬¤ÎÉôÊ¬¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÂç¤¤¤ÌÜ¤Î¥¬¥ï¤ò¡Ä¥¬¥ï¤¬¡Ä¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÁá¡¹¤«¤é²ø¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Í½ÁÛ¤É¤ª¤ê¡Ê︎¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤³¨¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÉÔ°Â¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¶Ì°æ¡¢º´¡¹ÌÚ¡¢¹â¾ë¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡È¤Ä¤Ê¤®¡É¤¬Ì¿¤Î¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡ª¼ÜËä¤á¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×¡£¥²¥¹¥È¤ÎÉðÆâ³¨Èþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤éÅÁ¼ø¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿CMÁ°30ÉÃ¤Î¼ÜËä¤á¥²¡¼¥à¤Ë¡¢¶Ì°æ¤¬ºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡£
ÆÍÇ¡¿¶¤é¤ì¤ë¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¶Ì°æ¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡ª¡×¤ÈÇï¼ê³åºÓ¤À¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Öµ²±¤òÃ©¤ë¡¢°ì½Ö¤ÎÌ£¡ª²¿Ê¬²¿ÉÃ¡©¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡£¥²¥¹¥È¡¦³¿Äâ¤È¹Ô¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÃæ¤ÇÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÆÃÄê¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢²¿Ê¬²¿ÉÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤òÅö¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Åö»þ¤ÏÁ´°÷ÉÔÀµ²ò¤È¤¤¤¦»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤â¤â¥¯¥í¤Î³Ú¶Ê¡Ø¤ä¤ï¤¯Îø¤·¤Æ ¡Á¤º¤Ã¤ÈËÍ¤é¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Á¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¡¢É´ÅÄ¤Î¥½¥í¥·¡¼¥ó¤¬²¿Ê¬²¿ÉÃ¤Ê¤Î¤«¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡£
3¤Ä¤Î¥²¡¼¥à¤ËºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤â¤â¥¯¥í¤Ï¡¢Ç°´ê¤Î´°Á´¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©