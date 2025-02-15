ÂçºåMV¡¢½øÈ×¤«¤é·ã¤·¤¤¥é¥êー¤¬Â³¤¯¤¬¡¢É±Ï©Áê¼ê¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤Ç8Ï¢¾¡¡ª¡ÚÂçÆ±À¸Ì¿SV¥êー¥°½÷»ÒÂè16ÀáGAME1¡Û
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤ÎÂè16ÀáGAME1¤¬15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©¤ÈÂçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡É±Ï©¤ÏÁ°Àá¤Þ¤Ç¤Ç17¾¡12ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á4Ï¢ÇÔ¤È¶ì¤·¤¤¾õ¶·¡£°ìÊý¡¢ÂçºåMV¤Ï25¾¡4ÇÔ¤Ç¸½ºß¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¥Áー¥à´Ö¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï1¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É±Ï©¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¤Ë°æ¾å°¦Î¤º»¤È¥¿¥¤ÂåÉ½¤Î¥Á¥ã¥Ã¥Á¥å¥ª¥ó¡¦¥â¥¯¥·ー¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤Ë¡ÊMB¡Ë¤ËµÜÉôÍõÍü¤È°ËÆ£Ëã½ï¡¢¥»¥Ã¥¿ー¡ÊS¡Ë¤Ë¼ÆÅÄ¿¿²Ì¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡ÊOP¡Ë¤ËÅÄÃæºé´õ¡¢¥ê¥Ù¥í¡ÊL¡Ë¤Ë¿¹ÅÄçýè½¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÂçºåMV¤ÏOH¤ËOH¤ËÎÓ¶×Æà¤ÈÅÄÃæ¿ð´õ¡¢MB¤ËÌ¬ÎØ¹¬¤ÈÂç»³ÎË¡¢S¤ËÅìÈþÆà¡¢OP¤Ë¥Ù¥ë¥®ー½Ð¿È¤Î¥ê¥»¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ø¥Ã¥±¡¢L¤ËÀ¾ºê°¦ºÚ¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¡¢½øÈ×¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ÇÄ¹¤¤¥é¥êー¤¬Â³¤¯¤¬¡¢É±Ï©¤ÏOH¥Á¥ã¥Ã¥Á¥å¥ª¥ó¤Ë¥Ï¥¤¥»¥Ã¥È¤Ç¥È¥¹¤ò½¸¤á¡¢¥é¥êー¤òÀ©¤¹¡£ÂçºåMV¤ÎSÅì¤Ïº¸±¦¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¿¶¤ë¥È¥¹¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥«ー¿Ø¤¬³Î¼Â¤ËÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¡£ÂçºåMV¤ÏÉ±Ï©¤ÎMBµÜÉôÍõÍü¤ÎËå¡¢µÜÉô°¦²êÀ¤¤òOH¤È¤·¤ÆÅêÆþ¡£¤Þ¤¿OHÎÓ¤Î¥µー¥Ö¤¬Áö¤ê¡¢ÅÀº¹¤¬³«¤¡¢8ー17¤È9ÅÀº¹¡£É±Ï©¤Ï¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¹¶·â¤Ç¹¶¤á¤ë¤¬¡¢ÂçºåMV¤ÎMBÌ¬ÎØ¤Î¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢ÂçºåMV¤¬¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤¹¤ë¡£
¡¡Â³¤¯Âè2¥»¥Ã¥È¡¢ÂçºåMV¤ÎOP¥Õ¥¡¥ó¥Ø¥Ã¥±¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¥µー¥Ö¤Ç¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤ò¼è¤ê¡¢¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£ÂçºåMV¤ÎÎÓ¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¥Üー¥ë¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤Ç³Î¼Â¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¡£ÂÐ¤¹¤ëÉ±Ï©¤ÏOH°æ¾å¤Ë¥È¥¹¤ò½¸¤á¤ë¤¬º¹¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤º¡¢12ー6¤ÇÂçºåMV¤¬¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂçºåMV¤Ï°¦²êÀ¤¤òOP¤ÇÅêÆþ¤·¡¢ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢É±Ï©¤âOP¥Á¥ã¥Ã¥Á¥å¥ª¥ó¤Î¹¶·â¤Ç±þÀï¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçºåMV¤Ï½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆÎÓ¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹ª¤ß¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¡¢25ー15¤ÇÂè2¥»¥Ã¥È¤òÀ©¤¹¤ë¡£
¡¡É±Ï©¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸å¤¬¤Ê¤¤Âè3¥»¥Ã¥È¡¢½øÈ×¤ÏÂçºåMV¤ÎOHÅÄÃæ¿ðµ©¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç»ß¤á¡¢¥Á¥ã¥Ã¥Á¥å¥ª¥ó¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î´Ö¤òÈ´¤¯¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢8ー4¤ÇÉ±Ï©¤¬¥êー¥É¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçºåMV¤ÎÎÓ¤¬MB¥ß¥ó¥Ë¥ã¡¦¥ª¥¹¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î¹¶·â¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·12ー12¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£Âè1¡¢2¥»¥Ã¥ÈÆ±ÍÍÂçºåMV¤ÏOHµÜÉô°¦²êÀ¤¤òÅÓÃæ¤ÇÆþ¤ì¡¢¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¡£½ªÈ×¡¢É±Ï©¤Ï°æ¾å¤È¥Á¥ã¥Ã¥Á¥å¥ª¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£ÂçºåMV¤Ï¥ì¥·ー¥Ö¤¹¤ë¤â¡¢¥ß¥ó¥Ë¥ã¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¡¢19ー20¤ÈÀÜÀï¤¬Â³¤¯¡£¤½¤Î¸å¤â¸ß¤¤¤Ë°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ì¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏOHÎÓ¤¬·è¤á¡¢25ー23¤ÇÂçºåMV¤¬¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¾¡Íø¤·¡¢8Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤«¤éÎ®¤ì¤òÄÏ¤ó¤ÀÂçºåMV¤Ï¡¢½ªÈ×¤â¹¶Àª¤òÊø¤µ¤º¡¢¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£É±Ï©¤ÏÁê¼ê¤ÎÀª¤¤¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢5Ï¢ÇÔ¤È²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£GAME2¤Ï16Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÆ±¤¸¤¯ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ13»þ5Ê¬¤Ë³«»ÏÍ½Äê¤À¡£
¡¡
¢£»î¹ç·ë²Ì
Âçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹ 3ー0 ¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©
Âè1¥»¥Ã¥È 25―13
Âè2¥»¥Ã¥È 25―18
Âè3¥»¥Ã¥È 25―23