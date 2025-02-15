JA¤®¤Õ¤¬3·î1Æü¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ËÃæ³ØÀ¸°Ê²¼¤òÌµÎÁ¾·ÂÔ¡ª
¡¡13Æü¡¢V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¤¬¡¢3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËOKB¤®¤ÕÀ¶Î®¥¢¥êー¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥êー¥ô¥º·§ËÜÀï¤ËÃæ³ØÀ¸°Ê²¼¤òÌµÎÁ¾·ÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌµÎÁ¾·ÂÔ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëºÂÀÊ¤Ï2³¬¼«Í³ÀÊ¤Î¥Ûー¥à±þ±çÀÊÂ¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±È¼¤¹¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Ï1000±ß¤Ç´ÑÍ÷²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤éÉ¬Í×»ö¹à¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ±þÊç¤·¡¢ÅöÆü2³¬¤Î¼õÉÕ¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¼õÉÕ¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¿½¹þ´ü¸Â¤Ï2·î25Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÅöÆü¤Ï°¦ÃÎ¸©¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë½÷»Ò¥Õ¥£ー¥ë¥É¥Û¥Ã¥±ー¥Áー¥à¤Î¥½¥ËーHC BRAVIA Ladies¤¬Íè¾ì¤·¡¢¸ÞÅç´õÁª¼ê¤Ë¤è¤ë»Ïµå¼°¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¾¤Ë¤â»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏJA¤®¤Õ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥ó¥Üー¥ë¤ÎÅê¤²¹þ¤ß¤ä¡¢¥µ¥¤¥ó²ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£