¡Útimelesz¿·ÂÎÀ©È¯É½µ¼Ô²ñ¸«¡¿Á´Ê¸Vol.1¡Û¡ÈÀÄ½Õ¡É¥¿¥¤¥×¥í¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¡¦º£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡©µÆÃÓÉ÷Ëá¡ÖÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤òÉáÄÌ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/15¡Ûtimelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡Ê¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤¬¡¢15Æü¤Ë´°·ë¤·¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¡£Æ±ÆüÅÔÆâ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ötimelesz ½±Ì¾¼° ¿·ÂÎÀ©È¯É½µ¼Ô²ñ¸«¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î5¿Í¤¬¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ã²ñ¸«Á´Ê¸Vol.1¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûtimelesz¡¢¿·ÂÎÀ©8¿Í½¸¹ç
¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»ûÀ¾Âó¿Í¡¢¸¶²Å¹§¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¡£¿·À¸timelesz¤ÏµÆÃÓÉ÷Ëá¡¢º´Æ£¾¡Íø¡¢¾¾ÅçÁï¤È¤È¤â¤Ë8¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
°Ê²¼¡¢²ñ¸«¤ÎÆâÍÆÁ´Ê¸¡ÚVol.1¡Û¡£
µÆÃÓ¡§³§ÍÍ¡¢ËÜÆü¤Ï¤ªË»¤·¤¤Ãæ¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î8¿Í¤Ç¿·ÂÎÀ©timelesz¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤«É½¤»¤Ê¤¤¤È¿½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Í§¿Í¤À¤Ã¤¿¤ê²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤«É½¤»¤Ê¤¤´Ø·¸ÃÍ¤À¤È¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤ÆÃ¼ì¤Ê´Ø·¸ÃÍ¤À¤È¿½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤ÆÀë¸À¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾»ú¤Ïtimelesz¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÆü¤Ï¡Ötimelesz½±Ì¾¼°¡×¤Èëð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÊ¸»ú¤Ï¾¾ÅçÁï¤¬Ä¾É®¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤ÏÃ»¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¿Â´¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡§ ³§ÍÍ¡¢¤ªË»¤·¤¤Ãæ¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£timelesz¤Îº´Æ£¾¡Íø¤Ç¤¹¡£timelesz¤Ç¤¹¡£8¿ÍÁÈ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëö±Ê¤¯¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¡¢³Ú¤·¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¾¾Åç¡§¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤ÉµÆÃÓ¤«¤é¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó¤³¤Á¤é¤Î²ñ¸«¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½¬»ú¤Ë¤Æ½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²æ¡¹¤Î»×¤¤¤Èº£¸å¤ËÂÐ¤¹¤ë´õË¾¤ò¶»¤ËÉ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤¹¤´¤¯¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¿¤À¤½¤Î½ñ¤½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤¬¤¿¤À¤ÎÊ¸»ú¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¸å¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¡¢¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¡¢É÷Ëá¤¯¤ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤ÏÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤Ç¤Ï¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤´°§»¢¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÄÄÍ¡§¤³¤ÎÅÙ¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¼ÄÄÍÂçµ±¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤Î¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î½õ¤±¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ø¼°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
»ûÀ¾¡§ËÜÆü¤Ï¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤òÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯¸µµ¤¤è¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¶¶ËÜ¡§¤Ï¤¤¡£timelesz¤Î¶¶ËÜ¾À¸¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÃöËó¡§¤Ï¤¤¡£ÃöËó¼þÅÎ¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î8¿Í¤Ç¡¢¤½¤Î³Ú¤·¤¤¤³¤È¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¾å¤Î¾å¤Þ¤ÇÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¤¡£
¸¶¡§³§¤µ¤ó¡¢¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸¶²Å¹§¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â¿É¤¤¤³¤È¤â¡¢°ì½Ö°ì½Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤ÆÂç¤¤Ê²ÈÂ²¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤Þ¤º¤Ï¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª»Ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¡Ötimelesz project¡×¤ÎºÇ½ªÏÃ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À²¤ì¤Æ¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤â¤¦¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢timelesz¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª»Ç¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼ÄÄÍ¡§¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦¤¤¤í¤¤¤í¤ª»Å»ö¤È¤«»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËËèÆü¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Ã¤«¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬°Ê³°¤Î7¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¸ÄÀ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¼´¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
»ûÀ¾¡§¤Ï¤¤¡£¤³¤¦¤·¤Æ²£¤ò¸«¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦´Ä¶¤Ë¤¹¤´¤¯º£¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ê¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤³¤ì¤«¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¶ËÜ¡§¤Ï¤¤¡£ËÍ¤Ïº£¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æº£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ËÍ°Ê³°¤Î7¿Í¤òËÍ¤¬»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÃöËó¡§¤Ï¤¤¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¹¤Ã¤´¤¤´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤¢¤È¤ÏÂ¿Ê¬¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦8¿Í¤Î²ÈÂ²¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤âËÍ¤â»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¸¶¡§¸¶¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¿·ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤Þ¤À¸«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¤Ï¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¼Â´¶¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£Ä¾ÀÜÍ§¤À¤Á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Î¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤Þ¤ÀÄ¾ÀÜ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Þ¤À¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î8¿Í¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½ ºòÇ¯¤Î4·î1Æü¤Ë¤³¤Î¡Ötimelesz project¡×¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¼Â»Ü¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤éÌó10¥ö·îÈ¾·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ¹¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ü´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢1ÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
µÆÃÓ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢»ä¤Èº´Æ£¡¢ÃæÅç¡ÄÃæÅç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¾¾Åç¡£
¾¾Åç¡§Âç¤¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º´Æ£¡§¤Ç¤â¥Þ¥ê¥¦¥¹¤â´Þ¤á¤Æ¤Í¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤«¤é¤Í¡ª
¾¾Åç¡§¤½¤ì¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Í¡ª
µÆÃÓ¡§ºòÆü²ñ¿©¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¦¤ó¡£¤¢¤Î¡¢¤¦¤Á¤Î¥Á¡¼¥Õ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬²¶¤Î¤³¤È¡ÖÃæÅç¡×¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¡Ä¡£
¾¾Åç¡§¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍê¤ß¤Þ¤¹¤è¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÆÃÓ¡§¤½¤ì¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î3¿Í¡¢»ä¡¢º´Æ£¡¢¾¾Åç¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤ª»Å»ö¤Î»þ¤â¤ª»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤»þ¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ötimelesz project¡×¤ÎÃæ¤Î¡Ä
¼ÄÄÍ¡§¡Ê¤¯¤·¤ã¤ß¤ò¤¹¤ë¡Ë
µÆÃÓ¡§¤¯¤·¤ã¤ß¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°°ã¤¦¤Ê¡£¤º¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¡¢²¶¤ó»þ¤À¤«¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ÄÄÍ¡§°ã¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÆÃÓ¡§¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¡¢4¼¡¿³ºº¤Î»þ¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¹ç½É¤Ç¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌëÄÌ¤·¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤¿¤ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤·¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Èº´Æ£¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¸å¤â¡¢¤Ê¤ó¤«ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤òÉáÄÌ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤·¤¿¤¤¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÏÃ¤·¤¿¤Î¤ò¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨¤ÆÁ´°÷¤Ç¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÄÄÍ¡§¤Ï¤¤¡¢¤Þ¤º¤ÏÀè¤Û¤É¼ºÎé¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨¤¯¤·¤ã¤ß¤Î¤³¤È¡Ë¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤ÏËÜÅö¤Ë¤³¤Î10¥ö·î´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê5¼¡¿³ºº¤ÇÉ÷Ëá¤µ¤ó¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î»×¤¤½Ð¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï1ÈÖÇ»¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀÄ½Õ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Ãç´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡ÖNew phase¡×¤ò4¿Í¤ÇÍÙ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
»ûÀ¾¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯ºÇ¸å¤Î¿³ºº¤Ç¡¢¤½¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤â´Þ¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¤¿½Ö´Ö¤¬¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤³¤½¥È¥é¥ó¥×¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤¦»¨µû¿²¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ð¡¼¤Ã¤ÆÊÂ¤ó¤Ç¿²¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«4¿Í¤È4¿Í¤Î´Ö¤Ë1¿Í¡¢¤Ê¤ó¤«¥ß¥¤¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥Õ¥¡¥é¥ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀÎ¤Î°Î¤¤¿Í¤¬¿²¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¿²¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£Â¿Ê¬¤â¤¦¤³¤ÎÀè¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤¿¤Î¤ò¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£
µÆÃÓ¡§¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ÎÇÛÃÖ¤Ç¤Þ¤¿¿²¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤ªÁ°¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Í¡Á¡£
»ûÀ¾¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤è¡ªµ¤¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿¡¢ËÜÅö¤¢¤ì¡Ä¡£¤Ï¤¤¡¢¤½¤³¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶¶ËÜ¡§¤Ï¤¤¡£ËÍ¤Ï5¼¡¿³ºº¤ÎºÇ½ªÆü¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ª3Êý¤ÎÎÞ¡¢¤ß¤ó¤ÊÂ¿Ê¬µã¤¤¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áï¤¯¤ó¤Ï¤è¤¯µã¤¯¤Î¤Ç¸«´·¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î¾¡Íø¤¯¤ó¤ÈÉ÷Ëá¤¯¤ó¤¬µã¤¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÎÞ¤¬¤Ê¤ó¤«¡Ä¡£¤â¤Á¤í¤óÁï¤¯¤ó¤â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£¡§¡Äµã¤¤¤Æ¤¿¡Ä¡©µã¤¤¤Æ¤¿¤«¤Ê¤¡¡©
µÆÃÓ¡§²¶¤ÏÂ¿Ê¬¡Äµã¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
º´Æ£¡§²¶¤âµã¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡£
¸¶¡§¡ÊµÆÃÓ¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ë¡Ö²¶¤Î¤»¤¤¤Ê¤ó¤À¤¡¡ª¡×¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤¿¤è¤Ê¡£
Á´°÷¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÆÃÓ¡§¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤ªÁ°¤Ë¤¤¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¡ª¾À¸¤Ê¤é¤¤¤¤¤±¤É¡ª
¶¶ËÜ¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£5¼¡¿³ºº¤¬1ÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡§¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤¢¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀèÇÚ¤ÎÌÚÂ¼¡ÊÂóºÈ¡Ë¤µ¤ó¤¬¥ê¥Ï¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢6¼¡¿³ºº¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·¶Ê¤Î¡ÖRock this Party¡×¤Î¥ê¥Ï¤·¤Æ¤ëºÇÃæ¤ËÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤ÏËÍ¤é3¿Í¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¶µ¤¨¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÎËÍ¤¬¿¶¤ê¤òÈô¤Ð¤·¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ÀèÇÚ¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¤´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤¬¿¶¤ê¤ò´Ö°ã¤¨¤ë»Ñ¤â¸«¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¿³ºº¤¹¤ëÂ¦¤È¿³ºº¤µ¤ì¤ëÂ¦¤ß¤¿¤¤¤ÊÀþ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤·¡¢°ì½ï¤Ë²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¿¶¤ê´Ö°ã¤¨¤ë»Ñ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤¤¤¸¤ê¹ç¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¤¡£
ÃöËó¡§¤Ï¤¤¡£ËÍ¤¬1ÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸¶¤¯¤ó¤¬¤³¤Î¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×´ü´Ö¤Ë¤³¤¦¥Ý¥Ä¥Ý¥ÄÓñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¸¶¡§¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¡©¤Ê¤ó¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¡©²¶¡©
µÆÃÓ¡§¤É¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¡©
ÃöËó¡§¤Ï¤¤¡£¤¨¡¢¤Ê¤ó¤«Îã¤¨¤Ð¡ÖÃË¤ÏÈ±¤ÎÌÓ¤ËÍê¤ë¤Ê¡×¤È¤«¡£
Á´°÷¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÆÃÓ¡§¤½¤ì¤Ï¤ªÁ°¤¬¥ß¥¹¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸¶¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
ÃöËó¡§¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤³¤Î»öÌ³½ê¤ÎÅÁÅý¤È¤«¤ò¤¹¤´¤¤¸¶¤¯¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤â·ë¹½¤½¤³¤Ç°Õ¼±¤¬¤¹¤´¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¸¶¤¯¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤Î¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤¹¤«¤Í¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤¹¤´¤¤¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¡£
µÆÃÓ¡§¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¡©¼þÅÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸¶¤Ï¡£
ÃöËó¡§¸¶¤¯¤ó¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ä¤Þ¤¡¤Ç¤â¡Ä¤¢¡¼¤¦¡¼¤ó¡¢Ç®¤¤¿Í¡©
Á´°÷¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÆÃÓ¡§¤¤¤¤´Ø·¸À¤À¤â¤ó¤Í¡ª
ÃöËó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¤¦¤ó¡£¤¿¤Þ¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£
¸¶¡§¤ª¤¤¤Ã¡ª
µÆÃÓ¡§¤¦¤ë¤µ¤Ã¡ª¡Ö¤ª¤¤¤Ã¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¦¤ë¤µ¡£
ÃöËó¡§¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì¸À°ì¸À¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤±¤¹¤´¤¤Âç¤¤ÊÊõÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µÆÃÓ¡§¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Á´°÷¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾¾Åç¡§¤Ï¤¤¡£ËÍ¤ÏÁ´¿³ºº¤òÄÌ¤·¤Æ¼«¼çÎý´ü´ÖÃæ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÉôÊ¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»ë³ÐÅª¤Ë¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¿Í¤È¤Ê¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤½¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ëÉôÊ¬¤Ã¤Æ1ÈÖ¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¤³¤¦1¿Í¤Ò¤È¤ê¤È¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤è¤ê¤âtimelesz¤È¡¢timelesz¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤³¤¦¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ì¤ì¤ë»Ò¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¯Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤½¤ì¤Ïº£¸å¤Îtimelesz¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°Â¿´´¶¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤âËÍ¤é3¿Í¤Î¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î²»³Ú¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×´ü´ÖÃæ¤Ë¤³¤Î¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÀèÇÚÊý¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¾¤Ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¡ÊÆ£¸¶¡Ë¾æ°ìÏº¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ß¤Á¤¯¤ó¡ÊÆ»»Þ½ÙÍ¤¡Ë¤È¤«¤â¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤³¤ÎÁ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Á´¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¸«¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¤À¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â½é¿´¤Ëµ¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¢¤êÊý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¹¤´¤¯³Ø¤Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¡¹¤Î¤½¤Î»×¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿´¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤¹¤´¤¯¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦ÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¸Â¤é¤º¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤»¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£ºÇ½é¤ÏµÆÃÓ¤«¤é¤³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢3¿Í¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¿´¤ÎÄì¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¸¶¡§¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£°ì½Ö°ì½Ö¤¬ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤â¡£¤µ¤Ã¤¼þÅÎ¤«¤éÈ±·¿¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï5¼¡¿³ºº¤Ç°µÅÝÅª¤ËÀÚ¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Í§Ã£¤«¤éÏ¢ÍíÍè¤Æ¡Ö1¿Í¤À¤±¤ªÁ°³ÊÆ®µ»¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡£¤¢¤È¡¢4¼¡¿³ºº¤Î¤¢¤ÎÅÐ¾ì¤Î¥·¡¼¥ó¡Ä¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥¬¥ó¤Ä¤±¤Æ¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢4¼¡¿³ºº¤ÎËÜÈÖ¤ÎÄ¾Á°¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤³¤¦¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç±ß¿Ø¤òÁÈ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó»þ¤Î¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢´¶Æ°¤¬º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÎÙ¤ËÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤È¤«¡¢ÎÙ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤ë¤È¤«¡¢1¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿½Ö´Ö¤¬¤¹¤´¤¯¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡½ À²¤ì¤Ætimelesz¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¸Ä¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ª»Ç¤¤¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ1¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤Î¼ç±é¤Ê¤ó¤«¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¼çÂê²Î¤òtimelesz¤Ç¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤³¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤ê³«¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÃöËó¡§ËÍ¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¤¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¶¶ËÜ¡§¤Ï¤¤¡£ËÍ¼«¿È¤â¤ª¼Çµï¤Ë¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤É¤ó¤Ê¤ª¼Çµï¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¶¶ËÜ¡§Îø°¦¤â¤Î¤È¤«¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¡¢·ë¹½°Å¤á¤Î¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¡Ä»ö·ï·Ï¡©¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·Ï¤È¤«¤¬¤¹¤´¤¯¸«¤ë¤ÎÂç¹¥¤¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»ûÀ¾¡§ËÍ¤â¤º¤Ã¤ÈÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Çµï¤Î¤ª»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤È¤ÏËÍ¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬»Å»ö¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¡¢²¿¤«³¤Î´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡£³´ØÏ¢¡¢µû²ðÎà¤Î³¡¢¤½¤¦¥·¥§¥ë¤Í¡ª²¿¤«»Å»ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿Â´³´ØÏ¢¤Î¤ª»Å»ö¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¸¶¡§³¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Í¡£
µÆÃÓ¡§¡Ä¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¸¶¡§¡Ä¤ä¤Ã¤¿¡£³¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£¡È¥«¥¤¥Ï¥é¡É¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡£
Á´°÷¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ÄÄÍ¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤í¤ó¤ÊÈÖÁÈ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤È¤«¤Ë½Ð¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤È¤«½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤¢¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÊÙ¶¯¤À¤Ã¤¿¤ê¼õ¸³¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¹â¹»À¸¤È¤«Ãæ³ØÀ¸¤È¤«¤Ë²¿¤«¤½¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¼¤Ò¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡§Âç³Ø¤É¤³ÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤±¡©
¼ÄÄÍ¡§Âç³Ø¤Ï¡¢°ì¶¶Âç³Ø¤Î·ÐºÑ³ØÉô¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ä¤¹¤´¤¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¡£
µÆÃÓ¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½ ¿·ÂÎÀ©timelesz¤È¤·¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤Î¾ì¤Ç¤µ¤é¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Á¤éº´Æ£¤µ¤ó¡¢¾¾Åç¤µ¤ó¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡§timelesz¿·ÂÎÀ©Âè1ÃÆ¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ºÇ½ª¿³ºº³Ú¶Ê¤Ç¤â»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¡ÖRock this Party¡×¤ò2·î28Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Sexy Zone»þÂå¤«¤é¤â¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ï½é¤á¤Æ²ò¶Ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËËÍ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò½é¤á¤Æ¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â³Ú¶Ê¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ëÊý¡¹¤Ë¤â²þ¤á¤ÆËÍ¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤¬¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¤âÊ¹¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËËÍ¤¿¤Á¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡ÖRock this Party¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î³Ú¶Ê12¶Ê¤â¥³¥ó¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¤âtimelesz¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾Åç¡§¿·ÂÎÀ©timelesz½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¤âº£¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î8¿Í¤Ç½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¹¤´¤¯¶»¤¬¹â¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡timelesz¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×ºÇ½ª·ë²ÌÈ¯É½
¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»ûÀ¾Âó¿Í¡¢¸¶²Å¹§¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¡£¿·À¸timelesz¤ÏµÆÃÓÉ÷Ëá¡¢º´Æ£¾¡Íø¡¢¾¾ÅçÁï¤È¤È¤â¤Ë8¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
°Ê²¼¡¢²ñ¸«¤ÎÆâÍÆÁ´Ê¸¡ÚVol.1¡Û¡£
¢¡¿·À¸timelesz¡¢8¿Í¤¬°§»¢
µÆÃÓ¡§³§ÍÍ¡¢ËÜÆü¤Ï¤ªË»¤·¤¤Ãæ¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î8¿Í¤Ç¿·ÂÎÀ©timelesz¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤«É½¤»¤Ê¤¤¤È¿½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Í§¿Í¤À¤Ã¤¿¤ê²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤«É½¤»¤Ê¤¤´Ø·¸ÃÍ¤À¤È¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤ÆÃ¼ì¤Ê´Ø·¸ÃÍ¤À¤È¿½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤ÆÀë¸À¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾»ú¤Ïtimelesz¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÆü¤Ï¡Ötimelesz½±Ì¾¼°¡×¤Èëð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÊ¸»ú¤Ï¾¾ÅçÁï¤¬Ä¾É®¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤ÏÃ»¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¿Â´¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡§ ³§ÍÍ¡¢¤ªË»¤·¤¤Ãæ¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£timelesz¤Îº´Æ£¾¡Íø¤Ç¤¹¡£timelesz¤Ç¤¹¡£8¿ÍÁÈ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëö±Ê¤¯¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¡¢³Ú¤·¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¾¾Åç¡§¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤ÉµÆÃÓ¤«¤é¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó¤³¤Á¤é¤Î²ñ¸«¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½¬»ú¤Ë¤Æ½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²æ¡¹¤Î»×¤¤¤Èº£¸å¤ËÂÐ¤¹¤ë´õË¾¤ò¶»¤ËÉ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤¹¤´¤¯¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¿¤À¤½¤Î½ñ¤½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤¬¤¿¤À¤ÎÊ¸»ú¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¸å¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¡¢¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¡¢É÷Ëá¤¯¤ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤ÏÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤Ç¤Ï¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤´°§»¢¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÄÄÍ¡§¤³¤ÎÅÙ¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¼ÄÄÍÂçµ±¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤Î¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î½õ¤±¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ø¼°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
»ûÀ¾¡§ËÜÆü¤Ï¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤òÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯¸µµ¤¤è¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¶¶ËÜ¡§¤Ï¤¤¡£timelesz¤Î¶¶ËÜ¾À¸¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÃöËó¡§¤Ï¤¤¡£ÃöËó¼þÅÎ¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î8¿Í¤Ç¡¢¤½¤Î³Ú¤·¤¤¤³¤È¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¾å¤Î¾å¤Þ¤ÇÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¤¡£
¸¶¡§³§¤µ¤ó¡¢¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸¶²Å¹§¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â¿É¤¤¤³¤È¤â¡¢°ì½Ö°ì½Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤ÆÂç¤¤Ê²ÈÂ²¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á
¡½ ¤Þ¤º¤Ï¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª»Ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¡Ötimelesz project¡×¤ÎºÇ½ªÏÃ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À²¤ì¤Æ¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤â¤¦¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢timelesz¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª»Ç¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼ÄÄÍ¡§¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦¤¤¤í¤¤¤í¤ª»Å»ö¤È¤«»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËËèÆü¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Ã¤«¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬°Ê³°¤Î7¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¸ÄÀ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¼´¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
»ûÀ¾¡§¤Ï¤¤¡£¤³¤¦¤·¤Æ²£¤ò¸«¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦´Ä¶¤Ë¤¹¤´¤¯º£¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ê¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤³¤ì¤«¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¶ËÜ¡§¤Ï¤¤¡£ËÍ¤Ïº£¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æº£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ËÍ°Ê³°¤Î7¿Í¤òËÍ¤¬»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÃöËó¡§¤Ï¤¤¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¹¤Ã¤´¤¤´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤¢¤È¤ÏÂ¿Ê¬¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦8¿Í¤Î²ÈÂ²¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤âËÍ¤â»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¸¶¡§¸¶¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¿·ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤Þ¤À¸«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¤Ï¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¼Â´¶¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£Ä¾ÀÜÍ§¤À¤Á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Î¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤Þ¤ÀÄ¾ÀÜ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Þ¤À¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î8¿Í¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢¡timelesz¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»×¤¤½Ð
¡½ ºòÇ¯¤Î4·î1Æü¤Ë¤³¤Î¡Ötimelesz project¡×¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¼Â»Ü¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤éÌó10¥ö·îÈ¾·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ¹¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ü´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢1ÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
µÆÃÓ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢»ä¤Èº´Æ£¡¢ÃæÅç¡ÄÃæÅç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¾¾Åç¡£
¾¾Åç¡§Âç¤¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º´Æ£¡§¤Ç¤â¥Þ¥ê¥¦¥¹¤â´Þ¤á¤Æ¤Í¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤«¤é¤Í¡ª
¾¾Åç¡§¤½¤ì¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Í¡ª
µÆÃÓ¡§ºòÆü²ñ¿©¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¦¤ó¡£¤¢¤Î¡¢¤¦¤Á¤Î¥Á¡¼¥Õ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬²¶¤Î¤³¤È¡ÖÃæÅç¡×¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¡Ä¡£
¾¾Åç¡§¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍê¤ß¤Þ¤¹¤è¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÆÃÓ¡§¤½¤ì¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î3¿Í¡¢»ä¡¢º´Æ£¡¢¾¾Åç¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤ª»Å»ö¤Î»þ¤â¤ª»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤»þ¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ötimelesz project¡×¤ÎÃæ¤Î¡Ä
¼ÄÄÍ¡§¡Ê¤¯¤·¤ã¤ß¤ò¤¹¤ë¡Ë
µÆÃÓ¡§¤¯¤·¤ã¤ß¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°°ã¤¦¤Ê¡£¤º¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¡¢²¶¤ó»þ¤À¤«¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ÄÄÍ¡§°ã¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÆÃÓ¡§¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¡¢4¼¡¿³ºº¤Î»þ¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¹ç½É¤Ç¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌëÄÌ¤·¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤¿¤ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤·¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Èº´Æ£¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¸å¤â¡¢¤Ê¤ó¤«ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤òÉáÄÌ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤·¤¿¤¤¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÏÃ¤·¤¿¤Î¤ò¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨¤ÆÁ´°÷¤Ç¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÄÄÍ¡§¤Ï¤¤¡¢¤Þ¤º¤ÏÀè¤Û¤É¼ºÎé¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨¤¯¤·¤ã¤ß¤Î¤³¤È¡Ë¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤ÏËÜÅö¤Ë¤³¤Î10¥ö·î´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê5¼¡¿³ºº¤ÇÉ÷Ëá¤µ¤ó¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î»×¤¤½Ð¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï1ÈÖÇ»¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀÄ½Õ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Ãç´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡ÖNew phase¡×¤ò4¿Í¤ÇÍÙ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
»ûÀ¾¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯ºÇ¸å¤Î¿³ºº¤Ç¡¢¤½¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤â´Þ¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¤¿½Ö´Ö¤¬¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤³¤½¥È¥é¥ó¥×¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤¦»¨µû¿²¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ð¡¼¤Ã¤ÆÊÂ¤ó¤Ç¿²¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«4¿Í¤È4¿Í¤Î´Ö¤Ë1¿Í¡¢¤Ê¤ó¤«¥ß¥¤¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥Õ¥¡¥é¥ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀÎ¤Î°Î¤¤¿Í¤¬¿²¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¿²¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£Â¿Ê¬¤â¤¦¤³¤ÎÀè¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤¿¤Î¤ò¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£
µÆÃÓ¡§¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ÎÇÛÃÖ¤Ç¤Þ¤¿¿²¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤ªÁ°¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Í¡Á¡£
»ûÀ¾¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤è¡ªµ¤¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿¡¢ËÜÅö¤¢¤ì¡Ä¡£¤Ï¤¤¡¢¤½¤³¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶¶ËÜ¡§¤Ï¤¤¡£ËÍ¤Ï5¼¡¿³ºº¤ÎºÇ½ªÆü¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ª3Êý¤ÎÎÞ¡¢¤ß¤ó¤ÊÂ¿Ê¬µã¤¤¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áï¤¯¤ó¤Ï¤è¤¯µã¤¯¤Î¤Ç¸«´·¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î¾¡Íø¤¯¤ó¤ÈÉ÷Ëá¤¯¤ó¤¬µã¤¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÎÞ¤¬¤Ê¤ó¤«¡Ä¡£¤â¤Á¤í¤óÁï¤¯¤ó¤â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£¡§¡Äµã¤¤¤Æ¤¿¡Ä¡©µã¤¤¤Æ¤¿¤«¤Ê¤¡¡©
µÆÃÓ¡§²¶¤ÏÂ¿Ê¬¡Äµã¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
º´Æ£¡§²¶¤âµã¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡£
¸¶¡§¡ÊµÆÃÓ¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ë¡Ö²¶¤Î¤»¤¤¤Ê¤ó¤À¤¡¡ª¡×¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤¿¤è¤Ê¡£
Á´°÷¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÆÃÓ¡§¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤ªÁ°¤Ë¤¤¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¡ª¾À¸¤Ê¤é¤¤¤¤¤±¤É¡ª
¶¶ËÜ¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£5¼¡¿³ºº¤¬1ÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡§¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤¢¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀèÇÚ¤ÎÌÚÂ¼¡ÊÂóºÈ¡Ë¤µ¤ó¤¬¥ê¥Ï¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢6¼¡¿³ºº¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·¶Ê¤Î¡ÖRock this Party¡×¤Î¥ê¥Ï¤·¤Æ¤ëºÇÃæ¤ËÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤ÏËÍ¤é3¿Í¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¶µ¤¨¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÎËÍ¤¬¿¶¤ê¤òÈô¤Ð¤·¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ÀèÇÚ¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¤´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤¬¿¶¤ê¤ò´Ö°ã¤¨¤ë»Ñ¤â¸«¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¿³ºº¤¹¤ëÂ¦¤È¿³ºº¤µ¤ì¤ëÂ¦¤ß¤¿¤¤¤ÊÀþ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤·¡¢°ì½ï¤Ë²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¿¶¤ê´Ö°ã¤¨¤ë»Ñ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤¤¤¸¤ê¹ç¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¤¡£
ÃöËó¡§¤Ï¤¤¡£ËÍ¤¬1ÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸¶¤¯¤ó¤¬¤³¤Î¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×´ü´Ö¤Ë¤³¤¦¥Ý¥Ä¥Ý¥ÄÓñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¸¶¡§¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¡©¤Ê¤ó¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¡©²¶¡©
µÆÃÓ¡§¤É¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¡©
ÃöËó¡§¤Ï¤¤¡£¤¨¡¢¤Ê¤ó¤«Îã¤¨¤Ð¡ÖÃË¤ÏÈ±¤ÎÌÓ¤ËÍê¤ë¤Ê¡×¤È¤«¡£
Á´°÷¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÆÃÓ¡§¤½¤ì¤Ï¤ªÁ°¤¬¥ß¥¹¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸¶¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
ÃöËó¡§¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤³¤Î»öÌ³½ê¤ÎÅÁÅý¤È¤«¤ò¤¹¤´¤¤¸¶¤¯¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤â·ë¹½¤½¤³¤Ç°Õ¼±¤¬¤¹¤´¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¸¶¤¯¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤Î¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤¹¤«¤Í¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤¹¤´¤¤¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¡£
µÆÃÓ¡§¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¡©¼þÅÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸¶¤Ï¡£
ÃöËó¡§¸¶¤¯¤ó¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ä¤Þ¤¡¤Ç¤â¡Ä¤¢¡¼¤¦¡¼¤ó¡¢Ç®¤¤¿Í¡©
Á´°÷¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÆÃÓ¡§¤¤¤¤´Ø·¸À¤À¤â¤ó¤Í¡ª
ÃöËó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¤¦¤ó¡£¤¿¤Þ¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£
¸¶¡§¤ª¤¤¤Ã¡ª
µÆÃÓ¡§¤¦¤ë¤µ¤Ã¡ª¡Ö¤ª¤¤¤Ã¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¦¤ë¤µ¡£
ÃöËó¡§¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì¸À°ì¸À¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤±¤¹¤´¤¤Âç¤¤ÊÊõÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µÆÃÓ¡§¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Á´°÷¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾¾Åç¡§¤Ï¤¤¡£ËÍ¤ÏÁ´¿³ºº¤òÄÌ¤·¤Æ¼«¼çÎý´ü´ÖÃæ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÉôÊ¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»ë³ÐÅª¤Ë¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¿Í¤È¤Ê¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤½¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ëÉôÊ¬¤Ã¤Æ1ÈÖ¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¤³¤¦1¿Í¤Ò¤È¤ê¤È¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤è¤ê¤âtimelesz¤È¡¢timelesz¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤³¤¦¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ì¤ì¤ë»Ò¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¯Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤½¤ì¤Ïº£¸å¤Îtimelesz¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°Â¿´´¶¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤âËÍ¤é3¿Í¤Î¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î²»³Ú¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×´ü´ÖÃæ¤Ë¤³¤Î¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÀèÇÚÊý¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¾¤Ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¡ÊÆ£¸¶¡Ë¾æ°ìÏº¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ß¤Á¤¯¤ó¡ÊÆ»»Þ½ÙÍ¤¡Ë¤È¤«¤â¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤³¤ÎÁ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Á´¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¸«¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¤À¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â½é¿´¤Ëµ¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¢¤êÊý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¹¤´¤¯³Ø¤Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¡¹¤Î¤½¤Î»×¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿´¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤¹¤´¤¯¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦ÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¸Â¤é¤º¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤»¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£ºÇ½é¤ÏµÆÃÓ¤«¤é¤³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢3¿Í¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¿´¤ÎÄì¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¸¶¡§¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£°ì½Ö°ì½Ö¤¬ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤â¡£¤µ¤Ã¤¼þÅÎ¤«¤éÈ±·¿¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï5¼¡¿³ºº¤Ç°µÅÝÅª¤ËÀÚ¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Í§Ã£¤«¤éÏ¢ÍíÍè¤Æ¡Ö1¿Í¤À¤±¤ªÁ°³ÊÆ®µ»¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡£¤¢¤È¡¢4¼¡¿³ºº¤Î¤¢¤ÎÅÐ¾ì¤Î¥·¡¼¥ó¡Ä¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥¬¥ó¤Ä¤±¤Æ¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢4¼¡¿³ºº¤ÎËÜÈÖ¤ÎÄ¾Á°¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤³¤¦¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç±ß¿Ø¤òÁÈ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó»þ¤Î¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢´¶Æ°¤¬º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÎÙ¤ËÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤È¤«¡¢ÎÙ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤ë¤È¤«¡¢1¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿½Ö´Ö¤¬¤¹¤´¤¯¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡timelesz¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº£¸å¤ÎÌÜÉ¸
¡½ À²¤ì¤Ætimelesz¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¸Ä¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ª»Ç¤¤¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ1¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤Î¼ç±é¤Ê¤ó¤«¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¼çÂê²Î¤òtimelesz¤Ç¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤³¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤ê³«¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÃöËó¡§ËÍ¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¤¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¶¶ËÜ¡§¤Ï¤¤¡£ËÍ¼«¿È¤â¤ª¼Çµï¤Ë¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤É¤ó¤Ê¤ª¼Çµï¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¶¶ËÜ¡§Îø°¦¤â¤Î¤È¤«¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¡¢·ë¹½°Å¤á¤Î¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¡Ä»ö·ï·Ï¡©¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·Ï¤È¤«¤¬¤¹¤´¤¯¸«¤ë¤ÎÂç¹¥¤¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»ûÀ¾¡§ËÍ¤â¤º¤Ã¤ÈÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Çµï¤Î¤ª»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤È¤ÏËÍ¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬»Å»ö¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¡¢²¿¤«³¤Î´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡£³´ØÏ¢¡¢µû²ðÎà¤Î³¡¢¤½¤¦¥·¥§¥ë¤Í¡ª²¿¤«»Å»ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿Â´³´ØÏ¢¤Î¤ª»Å»ö¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¸¶¡§³¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Í¡£
µÆÃÓ¡§¡Ä¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¸¶¡§¡Ä¤ä¤Ã¤¿¡£³¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£¡È¥«¥¤¥Ï¥é¡É¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡£
Á´°÷¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ÄÄÍ¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤í¤ó¤ÊÈÖÁÈ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤È¤«¤Ë½Ð¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤È¤«½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤¢¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÊÙ¶¯¤À¤Ã¤¿¤ê¼õ¸³¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¹â¹»À¸¤È¤«Ãæ³ØÀ¸¤È¤«¤Ë²¿¤«¤½¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¼¤Ò¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡§Âç³Ø¤É¤³ÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤±¡©
¼ÄÄÍ¡§Âç³Ø¤Ï¡¢°ì¶¶Âç³Ø¤Î·ÐºÑ³ØÉô¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ä¤¹¤´¤¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¡£
µÆÃÓ¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¡¿·ÂÎÀ©timelesz¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø¡õ¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºîÈ¯É½
¡½ ¿·ÂÎÀ©timelesz¤È¤·¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤Î¾ì¤Ç¤µ¤é¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Á¤éº´Æ£¤µ¤ó¡¢¾¾Åç¤µ¤ó¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡§timelesz¿·ÂÎÀ©Âè1ÃÆ¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ºÇ½ª¿³ºº³Ú¶Ê¤Ç¤â»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¡ÖRock this Party¡×¤ò2·î28Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Sexy Zone»þÂå¤«¤é¤â¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ï½é¤á¤Æ²ò¶Ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËËÍ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò½é¤á¤Æ¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â³Ú¶Ê¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ëÊý¡¹¤Ë¤â²þ¤á¤ÆËÍ¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤¬¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¤âÊ¹¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËËÍ¤¿¤Á¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡ÖRock this Party¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î³Ú¶Ê12¶Ê¤â¥³¥ó¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¤âtimelesz¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾Åç¡§¿·ÂÎÀ©timelesz½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¤âº£¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î8¿Í¤Ç½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¹¤´¤¯¶»¤¬¹â¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û