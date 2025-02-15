º´Ìî»üµª¤µ¤ó¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥êÉÂ±¡¤Ø¤ÎÅ¾±¡¤Ç¤¹¾Ð¡×¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×µîÇ¯5·î¤Ë±¦ÏÓÀÚÃÇ¼ê½Ñ
¸µ¶áÅ´¡¦ÃæÆü¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿º´Ìî»üµª¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûº´Ìî»üµª¤µ¤ó¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥êÉÂ±¡¤Ø¤ÎÅ¾±¡¤Ç¤¹¾Ð¡×¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×µîÇ¯5·î¤Ë±¦ÏÓÀÚÃÇ¼ê½Ñ
º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤è¤¤¤èº£¤ÎÉÂ±¡¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡×¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥êÉÂ±¡¤Ø¤ÎÅ¾±¡¤Ç¤¹¾Ð¡×¤È¡¢´°Á´¤ÊÂà±¡¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¿·¤¿¤ÊÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ÂÀ¸³è¤ËÌá¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤À¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡×¡Ö¤Ê¤é¤Ð½¸Ãæ¤·¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡×¤È¡¢¤³¤³°ìÈÖ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿º´Ìî¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î ¡Éæì¤Î¤¯¤¯¤ê¡É ¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÍ¥¤·¤µ¤òÍ¿¤¨¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¿Ô¤¤Ì´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆ±¤¸¶¶ø¤äÉÂ¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎå¤Þ¤·¤òÄº¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤òËº¤ì¤ºÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¹ø¤Î´¶À÷¾É¡£¡×¡ÖÄË¤ß¤Ï¾¯¤·»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬Ìµ»öÂ´¶È¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤·¤Æ¡¢ ¡É¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡É ¤Ø¤ÎÎ¹Î©¤Á¤ò¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤¬¤äÌÓ¡Á¡×¤ÈÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢2024Ç¯5·î½é½Ü¤Ë´¶À÷¾É¤Î°²½¤Ë¤è¤ë±¦ÏÓÀÚÃÇ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£6·î26Æü¤Ë¤Ï¿´Â¡ÊÛËì¾É¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤áÅ¾±¡¤·¡¢7·î12Æü¤Ë¤Ï¡¢±¦ÏÓ¤Î¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë°Ù¤Ë¸µ¤ÎÉÂ±¡¤ËºÆÅ¾±¡¡£8·î20Æü¤Ë¡¢Âà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Öº¸Åê¤²¥Ô¥Ã¥«¥êÅêË¡¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³«»Ï¡£2024Ç¯11·î¤Ë¤Ï¹ø¤ò¡ÖºÙ¶Ý´¶À÷¤Ë¤è¤ë±ê¾É¡×¤Ç¶¯¤¯½ý¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢12·î21Æü¤Ë¾¯Ç¯ÌîµåÂç²ñ¤Î»Ïµå¼°¤Ç¡Öº¸Åê¤²¥Ô¥Ã¥«¥êÅêË¡¡×¤òÈäÏª¡£Ìîµå¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯Ì³¤á¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊÑ¤ï¤é¤ºÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û