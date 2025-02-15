¹ñÀ¸¤µ¤æ¤ê¡¡ÃÏÊý½ÐÄ¥Ãæ¤Ë¸òºÝÁê¼ê¤¬Éâµ¤¡Ä¾×·â¤Ë¸À¤¤Ìõ¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Ìõ¤À¤Ã¤¿¤é½ýÉÕ¤«¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¹ñÀ¸¤µ¤æ¤ê¡Ê58¡Ë¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸å9¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÃËÀ¤Ë¤µ¤ì¤¿Éâµ¤¤Î¸À¤¤Ìõ¤Ç½ýÉÕ¤¤¤¿·Ð¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼½÷»Ò²ñSP¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÌîÏ¤²ÂÂå¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼ËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¿¹¹áÀ¡¤é½÷À¿Ø¤¬½Ð±é¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹ñÀ¸¤Ï¼«¿È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤òÏÃ»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ë¿Í¤¬¡¢¤¢¤ë¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Î»öÌ³½ê¤Ë¡È¤³¤ì¡¢¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Íè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¹ñÀ¸¤ÏÃÏÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ì¿¿¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡È»ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¡£ÁÆ¤¤²èÁü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤Ê¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡¢¸«¤¨¤ë¤È¸À¤¨¤Ð¸«¤¨¤ë¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹ñÀ¸¤Î¸òºÝÁê¼êÃËÀ¤Ï¡¢¹ñÀ¸¤¬ÉÔºß¤Î´Ö¤ËÉâµ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¹ñÀ¸¤Ï¡Ö¤½¤Î¤ªÊý¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤ÏÁÇÄ¾¤ËÉâµ¤¤òÇ§¤á¡¢¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡¢¡È¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÂç¤¤¤¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¿¨¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡É¤È¡×¤È¡¢²¼¿´´Ý½Ð¤·¤Ê¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Ìõ¤À¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê½ýÉÕ¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È°ìÆ±¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£