¥Ð¥ó¥¹»á¡¢ÇÉÊ¼È¯¸À¡Ö¤Í¤¸¶Ê¤²¡×¡¡ÊÆÉûÂçÅýÎÎ¡¢²Ð¾Ã¤·¿Þ¤ë
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥Ð¥ó¥¹ÊÆÉûÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ËÀ¿¼Â¤Ë±þ¤¸¤Ê¤±¤ì¤ÐÊÆ·³ÇÉÊ¼¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ÈÊÆ¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë»æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡ÖÈ¯¸À¤¬¤Í¤¸¶Ê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÊÆ·³¤Î³¤³°ÇÉÊ¼¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢²Ð¾Ã¤·¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥¹»á¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¹ñ±×¤ä°ÂÁ´¤Ë´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤ÃÏ°è¤ÇÊÆ·³¤¬´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÇÂ³¤¯ÀïÆ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀïÁè¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£