µµÅÄµþÇ·²ð¡¡°Æ¸¤ÈàÍðÆ®ÁûÆ°á¤Ë¤âÍ¾Íµ¡Ö¥Í¥ê¤¬¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤ÏË«¤á¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÀ¤³¦£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¡Ê£³£°¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤ËÄ©¤à£×£Â£Á¡õ£×£Â£ÏÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé£±£µ°Ì¡¦µµÅÄµþÇ·²ð¡Ê£²£¶¡á£Ô£Í£Ë¡Ë¤¬£Ë£Ï¾¡Íø¤Ë¼«¿®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£µþÇ·²ð¤Ïà°Æ¸á¥Í¥ê¤È£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¤Ë¥á¥¥·¥³¤ÇÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï£±£²£´¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£µ£¶¡¦£²¥¥í¡Ë·ÀÌó¤Î¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë£±£°²óÀï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ø¸þ¤±¤Æ¸½ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢µþÇ·²ð¤¬¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¤ÇÁê¼ê¤Ë³Û¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ÆÄ©È¯¡£¥Í¥ê¤¬¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤·¤ÆàÍðÆ®ÁûÆ°á¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£Î¾¼Ô¤Î´Ö¤Ç°äº¨¤¬¿¼¤Þ¤ëÃæ¡¢µþÇ·²ð¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Ô£Í£Ë¡¡£Â£Ï£Ø¡¡£Ô£Ö¡×¤ÎÃæ¤Ç¤³¤Î°ì·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡µþÇ·²ð¤Ï¡¢¥Í¥ê¤¬¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¡¢¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¶¤â²¥¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡£µÕ¤Ë¡¢²¶¤¬¤¢¤¢¤ä¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó²¥¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤é¤ó¤·¡£¤½¤³¤Ï¡¢¥Í¥ê¤¬¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤±¤ÏË«¤á¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¤è¡×¤Èà¾å¤«¤éÌÜÀþá¤Ç¼õ¤±Î®¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Áê¼ê¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÁ°¤È¸å¤Ç¤Î°õ¾Ý¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÂÐÀïÁê¼ê¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤¿¤é¡¢·ë¹½¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£à¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¾¡¤Ã¤¿¤Êá¤Ã¤Æ¡£¿ÈÄ¹¤â¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ç¥³¡Ê³Û¡Ë¤È¥Ç¥³¤Ä¤±¤¿¤È¤¤â¡¢¤¢¤ó¤ÞÎÏ¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¥Ñ¥ó¥Á¤â¸«¤¨¤¿¤·¡£Á´Á³Í¾Íµ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«¿®¤ò¿¼¤á¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¥Ç¥«¤«¤Ã¤¿¤¾¡¢¤¢¤¤¤Ä¡£¸ºÎÌ¤·¤Æ¤ó¤«¤Ê¡©¡¡ÂÎ½Å¤À¤±¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤¹¤è¡×¤ÈËÜ²»¤â¥Ý¥Ä¥ê¡£¥Í¥ê¤Ë¤ÏÂÎ½ÅÄ¶²á¤ÎÁ°Îò¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Í¤ó¤±¤É¡¢£³¥é¥¦¥ó¥É°ÊÆâ¤ËÅÝ¤·¤Æµ¢¤ë¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤Ã¤Æ¤ä¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£²þ¤á¤Æ½øÈ×¤Ç¤Î£Ë£Ï¤òÀë¸À¤·¤¿¡£