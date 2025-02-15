»³ËÜÍ³¿ ¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È ¥É·³ÀµÊá¼ê¥¹¥ß¥¹¡Ö¾õÂÖ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¡£º£Ç¯¤â¤¤¤¤¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
¥é¥¤¥ÖBP¤ÇÅêµå¤¹¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿ ¡Êc¡ËSANKEI
»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê23¡Ë¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢º£¥¥ã¥ó¥×½é¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
»³ËÜ¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤«¤é½Ð¤ÆÍè¤ë¤È¡¢Åê¼êÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë¤Ï»²²Ã¤»¤º¤Ë¥µ¥Ö¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÇÁäÅê¤²¤È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Üー¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¥¦¥©ー¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¡¢¤½¤Î¸åÎý½¬¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ·Ú¤¤Áö¤ê¹þ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
³°Ìî¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅêµåÎý½¬¸å¡¢¥é¥¤¥ÖBP¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐÈÄ¡£
ÂÐÀï¤·¤¿ÂÇ¼Ô¤Ï ¥¹¥ß¥¹¡¢¥Ðー¥ó¥º¡¢¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹Êá¼ê¿Ø¡£
¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¤Ï¥¹¥ß¥¹¤È¥Ðー¥ó¥º¤¬2ÂÇÀÊÎ©¤Á¡¢¹ç·×¤ÇÂÇ¼Ô5¿Í¤òÁê¼ê¤Ë27µå¤òÅê¤¸¤¿¡£
Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ°ÂÂÇÀ¤ÎÂÇµå¤òµö¤µ¤º¡¢4Ã¥»°¿¶¤È¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿»³ËÜ¡£
ÅÐÈÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ³«ËëÀï¡ÊÂÐ¥«¥Ö¥¹3·î18¡áÅìµþ¥Éー¥à¡Ë¤Ø¸þ¤±¡¢½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ã¥¹¥ß¥¹Áª¼ê ¥³¥á¥ó¥È¡ä
――»³ËÜÅê¼ê¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬
¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤Åêµå¤Ç¤·¤¿¡£
¾õÂÖ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤âÎÉ¤¤¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――³«ËëÀï¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë»³ËÜÅê¼ê¤Ë²¿¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¤«¡©
Èó¾ï¤Ë¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡£
ºò¥·ー¥º¥ó¤â¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤âÎÉ¤¤Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ðー¥ó¥ºÁª¼ê ¥³¥á¥ó¥È¡ä
――º£Æü¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤ÇÂÐÀï¤·¤¿»³ËÜÅê¼ê¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤Åêµå¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤Ï´°À®¤µ¤ì¤¿Åê¼ê¤Ç¤¹¡£
――Åê¤²¤ÆÍè¤¿µå¼ï¤Ï¡©
¥¹¥È¥ìー¥È¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¢¥«ー¥Ö¤òÅê¤²¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
――1ÂÇÀÊÌÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ
¤¢¤ì¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î»ä¤ÎºÇ½é¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤·¤¿¡£
»³ËÜ¤ÏÍ¥¤ì¤¿Åê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤¤Åêµå¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
――2ÅÙÌÜ¤ÎÂÇÀÊ¤ÎºÇ¸å¤Îµå¤Îµå¼ï¤Ï¡©
¥«ー¥Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥Ú¥é¥Ú¥é±Ñ¸ì¥¹¥Ôー¥Á¡ª²ñ¸«¤Ç¤âÁ´ÊÆ¤Ë¾×·â¡ª¡©
¥É¥¸¥ãー¥¹ÆüËÜ³«ËëÀï ¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¡Ø»³ËÜÍ³¿¢ªº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡ÙÌ´¤Î¥ê¥ìー¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤â¼¨º¶
»³ËÜÍ³¿ Åìµþ¤Ç¤Î³«ËëÀïÅÐÈÄ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡× ºò²Æ·Þ¤¨¤¿°¦¸¤¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤â¸ÀµÚ