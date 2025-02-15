¥¤¥ó¥É¡¢ÊÆ¹ñÂè°ì¼çµÁ¤ËÆ±Ä´¡¡ÇÛÎ¸Á°ÌÌ¡¢³°°µ¤ËËÝÏ®
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤ÏÂè2¼¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢È¯Â¸å½é¤ÎË¬ÊÆ¤Ç¡¢´ØÀÇ¤ò½ä¤ê¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤ò²óÈò¤·¡¢Í§¹¥¥à¡¼¥É¤Î±é½Ð¤ËÉå¿´¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î13Æü¤Î²ñÃÌ¤ÇÊÆ¹ñÂè°ì¼çµÁ¤ËÆ±Ä´¤·¡¢ÇÛÎ¸¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÁê¸ß´ØÀÇÈ¯Æ°¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢³°°µ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²ñÃÌ¸å¤Î¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥É¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï70¡ó¤Î´ØÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÎÇä¤Ê¤ó¤Æ¤È¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£ÎÙ¤ËÎ©¤Ä¥â¥Ç¥£»á¤Ï¤¸¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥ÉÂ¦¤Ï¡Ö¥¿¥ê¥Õ¥Þ¥ó¡Ê´ØÀÇ¤ÎÃË¡Ë¡×¤ò¼«Ç¤¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¹¶Àª¤òËµ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£1Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ë¡¢¹âµé¼Ö¤äÃæ¸Å¼Ö¡¢¥è¥Ã¥È¤Ê¤É°ìÉôÉÊÌÜ¤Î´ØÀÇ¤ò5·î¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤È¤ÎÆâÍÆ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤À¤¬½àÈ÷¤·¤¿¡ÖÅÚ»º¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏËþÂ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Î¾À¯ÉÜ¤ÏËÇ°×ÉÔ¶Ñ¹Õ¤ÎÀ§Àµ¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤ò»Ï¤á¡¢ËÇ°×¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£