¿Íµ¤¤Î¥µ¥ë¤ò·è¤á¤ë¡ÖÁªÈ´ÁíÁªµó¡×¹âºê»³¼«Á³Æ°Êª±à¤ÇÅêÉ¼»Ï¤Þ¤ë¡¡·ë²ÌÈ¯É½¤Ï3·î22Æü¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬»Ô¤Î¹âºê»³¼«Á³Æ°Êª±à¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¥µ¥ë¤ò·è¤á¤ë¹±Îã¤Î¡ÖÁªÈ´ÁíÁªµó¡×¤ÎÅêÉ¼¤¬15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Î¡ÖÁªÈ´ÁíÁªµó¡×¤Ë¤Ï¸ÄÀË¤«¤Ê16É¤¤Î¥µ¥ë¤¿¤Á¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±àÆâ¤Ë¤Ï15ÆüÄ«¡¢ÅêÉ¼È¢¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ÁáÂ®¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥µ¥ë¤Ë1É¼¤òÅê¤¸¤ëÍè±àµÒ¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹âºê»³»Ë¾å½é¤á¤Æ¥á¥¹¤Ç¥Ü¥¹¥¶¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ä¥±¥¤¡×¤äÂç¿Í¤·¤¤À³Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥ª¡×¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¡Íè±àµÒ
¡Ö¥Þ¥ë¥ª¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¡×
¡Ö¿Í²û¤Ã¤³¤¤¤È¤¤¤¦¤«°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¡×
¢¡¹âºê»³¼«Á³Æ°Êª±à ¹¾Àî½ç»Ò¤µ¤ó
¡Ö¸ÄÀÅª¤Ê¥µ¥ë¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¿ä¤·¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î»Ò¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦1É¤¤ò¤¼¤Ò¸«¤Ä¤±¤ÆÍß¤·¤¤¡×
ÅêÉ¼¤Ï3·î15Æü¤Þ¤Ç¡¢±àÆâ¤ÎÅêÉ¼È¢¤Î¤Û¤«¥áー¥ë¤Ç¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÈ¯É½¤Ï3·î22Æü¤Ç¤¹¡£