¡ÖÀÐÇË¡¦¥È¥é¥ó¥×²ñÃÌ¡×¤òÃÓ¾å¾´»á¤¬ºÎÅÀ¡ª ´üÂÔÃÍ¤ÎÄã¤µ¤æ¤¨¤Î¹âÉ¾²Á¤â¤¯¤¹¤Ö¤ê»Ï¤á¤¿¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤Î»×ÏÇ
¡¡2·î7Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤È¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤«¤é1½µ´Ö¡£¤½¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ë¤âÅÁÇÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¨¡¨¡¡£
¡Ö²ñÃÌ¤Ï½ª»Ï¡¢¤Ê¤´¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¸ý¤«¤éÀÐÇË¼óÁê¤ò¡ØÈà¤Ï¥¿¥Õ¥¬¥¤¤À¡£¤Ç¤âÈà¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤À¡Ù¤È¡¢¥Ù¥¿Ë«¤á¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¡£Àí³Õ½ôÅç¤ËÆüÊÆ°ÂÊÝ¾òÌó5¾ò¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ýÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢¡ØÇã¼ý¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ØÂçµ¬ÌÏÅê»ñ¡Ù¤È¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ò·èºö¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÅê»ñ³Û¤ò¡¢¸½ºß¤Î8000²¯¥É¥ë¡ÊÌó120Ãû±ß¡Ë¤«¤é1Ãû¥É¥ë¡Ê151Ãû±ß¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÄó°Æ¤â¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ë¬ÊÆÁ°¤Ë¤Ï¡¢³°¸ò¡¢ËÉ±Ò¡¢·ÐºÑ¡¢ËÇ°×¡¢ÇÀ¶È¤Ê¤É¤Î³ÆÃ´Åö´±Î½¤¬¡¢µÙÆü¤â´Þ¤á¤Æ30»þ´Ö°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¤·¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡¢½àÈ÷¤ÏËüÃ¼¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ë¬ÊÆÁ°¤Î´üÂÔÃÍ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤Î²ñÃÌ¤ò¡Ö85ÅÀ¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃÓ¾å¾´»á¤À¡£
¡Ö²ñÃÌÁ°¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÁêÀ¤Ë´Ø¤·¤ÆÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ëÏÀ¤«¤é¤¤¤¨¤Ð¡ØÀ®¸ù¡Ù¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡ØÆüËÜ¤ò100%¡¢¼é¤ë¡Ù¤È¤Î¸À¼Á¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇËþÅÀ¡£·ÐºÑ¤äËÇ°×¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡ØÆüËÜÀ½Å´¤ÏUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ï¹ª¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢²ñÃÌ¸å¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡ØÆüËÜÀ½Å´¤Ë¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î³ô¤ò²áÈ¾¿ô¤ÏÇã¤ï¤»¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢5ÅÀ¸ºÅÀ¡£¡ØÆüËÜ¤Ë¤Ï´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤ÎÌóÂ«¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç5ÅÀ¸ºÅÀ¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤òÅÜ¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤â¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¶¯¤¯½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç5ÅÀ¸ºÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢º£¸å¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÃÓ¾å»áÆ±ÍÍ¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ò¤ß¤Æ¤â¡¢²ñÃÌ¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¶¯¤¤¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÂç¼ºÇÔ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¼ê¸·¤·¤¤°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µÄ«Æü¿·Ê¹À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¤Î»Åç¹À»á¤À¡£
¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë´°Á´¤Ë¤ä¤ê¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ï¡ØÆüËÜ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢´ØÀÇ²óÈò¤Î¤¿¤á¤Ë¥È¥é¥ó¥×¤ËÕ»¤Ó¤ë¡Ù¤ÈÊó¤¸¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï¡Ø¥È¥é¥ó¥×¤ò¸ýÀâ¤Íî¤È¤¹¤¿¤á¡¢¤´¤Þ¤¹¤ê¤ò¶î»È¤¹¤ë¡Ù¤È¹óÉ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»Åç»á¤âÃÓ¾å»á¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤ÎÇã¼ý¤ä´ØÀÇÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤ò¡Ö¼ºÇÔ¤À¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢²ñÃÌ¤¬ºÇ½é¤«¤é¼ºÇÔ¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÍ½Â¬¤Ç¤¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¹ñ²ñ¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤â¸¢ÎÏ´ðÈ×¤Ï¤¤ï¤á¤ÆÀÈ¼å¤ÊÀÐÇË¼óÁê¤ò¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ËÜµ¤¤ÇÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡º£²ó¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¿¿ÌÌÌÜ¤ËÁê¼ê¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¼ºÇÔ¤¬¤â¤Ã¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÏµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î¡ÈÀ¯Å¨¡É¤Ç¤¢¤ëËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤Î¹æË¤¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢¡ÈÈ¿ÀÐÇË¡É¤ÎÂçÊªµÄ°÷¤¿¤Á¤¬¤¦¤´¤á¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£1·î22Æü¡¢ËãÀ¸»á¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÊÙ¶¯²ñ¡ÖËãÀ¸½Î¡×¤¬È¯Â¤·¡¢½é²ñ¹ç¤¬ÅÔÆâ¤ÎÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö²ñ¹ç¤Ë¤ÏËãÀ¸ÇÉµÄ°÷¤Î¤Û¤«¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤äµìÆó³¬ÇÉ¤ÎÃæ·ø¡¦¼ã¼êµÄ°÷¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¡¢·î¤Ë1²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³«¤¯Í½Äê¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿2·î4Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤¬¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«ÌäÂê¤òÁÊ¤¨¤ë¡ØÊÝ¼éÃÄ·ë¤Î²ñ¡Ù¤Î¹Ö±é¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£20¿Í°Ê¾å¤Î¸½¿¦µÄ°÷¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¤È¤«¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤â1·î29Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤ÇÊÙ¶¯²ñ¤ò³«¤¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì¸µÀ¯Ä´²ñÄ¹¤éÌó60¿Í¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬»²²Ã¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢º£¸å¤ÎÀ¯¶É¤ËÈ÷¤¨¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢À¯¶É¤Ï¤¤¤ÄËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤½Ð¤¹¤Î¤«¡©
¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤Ï¤¯¤¹¤Ö¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤ÄËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2·î²¼½Ü¤Ë½°µÄ±¡¤ÇÍ½»»°Æ¤¬ºÎ·è¤µ¤ì¤ë¤³¤í¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í½»»°Æ¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ËÍ½»»¿³µÄ¤È¤¤¤¦·ù¤ÊÌò¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¡¢Í½»»°Æ¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤éÀÐÇË¼óÁê¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËãÀ¸»á¤¢¤¿¤ê¤ÎÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤È°Ý¿·¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢½°µÄ±¡¤ÇÍ½»»¤òÀ®Î©¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢ºÇ½é¤ÎÆñ´Ø¤Ç¤¹¡£¤â¤·Í½»»¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢À¯¶É¤ÏÂçº®Íð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ò¼¤á¤µ¤»¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÍ½»»¤À¤±¤ÏÄÌ¤¹¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢ÌîÅÞ¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤ÆÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤«¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ç¤Ï7·î¤Î»²±¡Áª¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶¦ÄÌÇ§¼±¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡È´é¡É¤òÊÑ¤¨¤ÆÁªµó¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤¬¡¢ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢3·îËö¤ÎÍ½»»À®Î©¤ò²ÖÆ»¤ËÀÐÇË¼óÁê¤òÂà¿Ø¤µ¤»¤Æ¡¢»²µÄ±¡ÁªÁ°¤ËºÆ¤ÓÁíºÛÁª¤ò¤ä¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê»Åç»á¡Ë
¡¡¼óÇ¾²ñÃÌ¡ÖÀ®¸ù¡×¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¨¡¨¡¡£