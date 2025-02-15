¡Ú¤È¤³¤Ê¤á¥Ü¡¼¥È¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕ±Ñ·æÀï¡Û¶¶ËÜÍüºÚ¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç°ÛÌ¾¤ËËÜ²»¡ÖºÇ½é¤Ï¥À¥µ¤¹¤®¤ë¤ä¤í¤È¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥óÇÕÁèÃ¥Âè41²ó±Ñ·æÀï¡×½éÆü¤Î15Æü¡¢¾ìÆâ¤Î¥È¥³¥¿¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ç¡È¤Ê¤Ë¤ï¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¶¶ËÜÍüºÚ¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¡È¤Ê¤Ë¤ï¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡É¤Î°ÛÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·ù¤Ç¥À¥µ¤¹¤®¤ë¤ä¤í¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤ò¹ðÇò¡£¤¿¤À¡¢»¨»ï¤Î¸«½Ð¤·¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ÆÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤Ï¡Ö»Å»ö¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤ÈÉáÃÊ¿²¤³¤í¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼ÇÀ¸¤Ç¿²¤³¤í¤ó¤À¤ê¡¢Â¤ËÃî¤¬¤Ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â´é¤Ï¾Ð´é¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥×¥íº¬À¤â¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï6¡¢12R¤ÎÍ½ÁÛ¤òÈäÏª¤·¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£