¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡¡¥Ï¥ï¥¤¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¿¡ª¸½ÃÏÌ¾Ìç¹»¤Î´óÉÕ¼Ô¥ê¥¹¥È¤Ë¡¡¶á¶·¤ËºÆÃíÌÜ¡¡ºÊ¤Ï¸µ¥¢¥¤¥É¥ë
¡¡´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ÖÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¡È¥è¥óÍÍ¡É¤È¤·¤ÆÇúÈ¯Åª¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿ÇÐÍ¥¤Î¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡Ê£µ£²¡Ë¤È¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¹¥¸¥ó¡Ê£³£¹¡ËÉ×ºÊ¤¬¡¢°Ü½»Àè¤Î¥Ï¥ï¥¤¤Ç´óÉÕ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È£±£µÆü¡¢Ê£¿ô¤Î´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ë¤ÈºÇ¶á¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÌ¾Ìç»äÎ©¹»¡¦¥¤¥ª¥é¥Ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤¬£²£°£²£³Ç¯¤«¤é£²£°£²£´Ç¯¤Î´óÉÕ¼Ô¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö£±Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£µ£°Ëü±ß¡Ë°Ê¾å£²Ëü£´£¹£¹£¹¥É¥ë¡ÊÌó£³£¸£°Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¡×¤Î°ìÍ÷¤Ë¡¢¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥óÉ×ºÊ¤ÎÌ¾Á°¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¤¥ª¥é¥Ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ï¡¢£±£¸£¶£³Ç¯¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ï¥¤¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾Ìç»äÎ©¹»¤Ç¡¢ÍÄÃÕ±à¤«¤é£±£²Ç¯À¸¡Ê¹â¹»£³Ç¯¡Ë¤Î°ì´Ó¹»¡¦Âç³Ø¿Ê³ØÎ¨¤¬¹â¤¤³Ø¹»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤È¥Ñ¥¯¡¦¥¹¥¸¥ó¤Ï£±£µÇ¯¤Ë·ëº§¡¢£²¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ£²£²Ç¯¡¢ÇÐÍ¥³èÆ°¤ò»ö¼Â¾åµÙ¶È¤·¡¢²ÈÂ²¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Ø¤È°Ü½»¡¢º£²ó¤Î´óÉÕ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¶á¶·¤¬ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£