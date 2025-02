B‐R サーティワン アイスクリームが、2025年2月28日(金)に発売する「モンスターハンター」シリーズ最新作『モンスターハンターワイルズ』がコラボレーション!

サーティワン限定のスペシャルなグッズやゲーム内で使用できる特典をゲットできる、テイクアウト専用のアイスクリームセットになっています☆

サーティワン アイスクリーム「モンスターハンターワイルズ アイスクリームセット」

価格:スモールサイズ8コ 2,700円 レギュラーサイズ8コ 3,400円

※表記は税込価格です。(税抜価格は異なります)※一部店舗では価格が異なります。

販売期間:サーティワン公式ホームページまたは公式アプリ「31Club」内の「31モバイルオーダー」からご予約・ご購入いただけます。

モバイルオーダー予約期間:2025年2月15日(土)17:00〜3月31日(月)18:00

店舗お受け取り期間:2025年2月28日(金)〜3月31日(月) ※期間限定、なくなり次第終了

注意事項:サーティワンのモバイルオーダーのみでご購入いただけます。店頭での予約・販売は行っておりません。

モンスターハンターファン待望の最新作とのコラボで、サーティワン限定のスペシャルなグッズやゲーム内で使用できる特典をゲットできる、テイクアウト専用のアイスクリームセットが登場!

お好きなアイスクリーム(スモールorレギュラー)を8コ選ぶことができます。

『モンスターハンターワイルズ』の世界をダイナミックに表現したオリジナルボックス入り。

モバイルオーダー限定のテイクアウトセットになっています。

ゲーム内の人気キャラクターのアイルーとアイスクリームをデザインしたアイルーオリジナルスプーンと、

PlayStation®5『モンスターハンターハンターワイルズ』で使用できる【サーティワン】スペシャルチャームセットのプロダクトコード、

そのスペシャルチャームをイメージした「アイルー・チョコレートミント」アクリルキーホルダーがついてきます☆

豪華なスペシャルグッズがついた、おうちでのゲームのお供にピッタリなアイスクリームセット。

サーティワン「モンスターハンターワイルズ アイスクリームセット」の紹介でした。

※画像はゲーム内のイメージです。

※スペシャルチャームセットのプロダクトコードは、国内のみ有効、また、後日入手できる場合があります。

※1つのプロダクトコードで3種のチャームが入手できます。

