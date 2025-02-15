¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡Ê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¥í¥´Æþ¤ê¡Ë¡×
¡¡º£½µ¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡Ê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¥í¥´Æþ¤ê¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ¤ß1,800±ß¡Ë¤ò3¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡3·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×2025¡¡in¡¡µÜºê¡¡Supported¡¡by¡¡¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡×¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡µÜºê»ÔÀ¸ÌÜ¤ÎÅÎ±¿Æ°¸ø±à¥¢¥¤¥Ó¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¡¥Û¡¼¥¯¥¹¥°¥Ã¥º¥Æ¥ó¥È¤È¥¿¥Þ¥Û¡¼¥à¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÃÞ¸å¡¡HAWKS¡¡STOREÃÞ¸åÅ¹¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª
¡¡±þÊç¤ÎÄùÀÚ¤Ï2·î21Æü¤ÎÀµ¸á¤Ç¤¹¡£±þÊç¤Ï¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ°ì²ó¤Þ¤Ç¡£Æó²óÌÜ°Ê¹ß¤Î±þÊç¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¯É½¤ÏÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡5/24¡ÊÅÚ¡Ë¡ÖÂè14²ó¤µ¤¯¤éÌô¶É¡¡¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¥ê¥ì¡¼¥Þ¥é¥½¥ó2025¡×³«ºÅ·èÄê¡ª
¡¡¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¼ÇÀ¸¤Î¾å¤ò¤¢¤Ê¤¿¤âÁö¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ö¥ê¥ì¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ï¶¥µ»¥é¥ó¥Ê¡¼¤«¤é¥é¥ó¥Ë¥ó¥°½é¿´¼Ô¤µ¤ó¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¶²Îµ¡ª¡©¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¼ïÌÜ¤Ç³§¤µ¤ó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂÇ¾å¤²¥×¥é¥ó¤ä¤´²ÈÂ²¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥×¥é¥ó¡×¤â¼Â»Ü¡ª»²²Ã¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡ª
¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¡Ö¥ê¥ì¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¡¡Ê¡²¬¡×¤Ç¸¡º÷¡ª
https://relay¡Ýfukuoka.jp/