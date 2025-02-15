·²ÇÏ¡¦°ËÀªºê»Ô¤Ç6¸®¾Æ¤±¤ë Á´¾Æ¤Î½»Âð¤«¤é2¿Í¤Î°äÂÎ ¹âÎðÉ×ÉØ¤ÈÏ¢Íí¤È¤ì¤º
¡¡·²ÇÏ¸©¡¦°ËÀªºê»Ô¤Ç½»Âð6¸®¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢Á´¾Æ¤·¤¿²Ð¸µ¤Î½»Âð¤«¤é¿È¸µ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í¡¢°ËÀªºê»Ô¡¦¹áÎÓÄ®¤Ç¡Ö2³¬·ú¤Æ½»Âð¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ10Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ²Ð¤ÏÌó3»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë·úÊª5¸®¤Î°ìÉô¤â¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´¾Æ¤·¤¿²Ð¸µ¤Î½»Âð¤Î1³¬¤«¤é¤Ï¡¢¿È¸µÉÔÌÀ¤Î2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½»Âð¤Ë¤Ï¡¢4¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢81ºÐ¤ÎÉ×¤È79ºÐ¤ÎºÊ¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë