¡Ö¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¼ê¤Ç¿Í¤ò´î¤Ð¤¹¡×»ë³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¤â³¨ËÜ¤ò¡ÄËÌ³¤Æ»Í£°ì¤Î¾¯Ç¯±¡¤Ç³¨ËÜ¤ÎÅÀ»úËÝÌõ¡¡¹¹À¸ÌÜ»Ø¤¹¡ÈÈó¹Ô¾¯Ç¯¡É¤¬ºî¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¤È¤Ï¡©¡Únews23¡Û
»ë³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ËÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦ºî¤é¤ì¤¿³¨ËÜ¡£Ê¸»ú¤ÏÅÀ»ú¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¡¢³¨¤âÅÀÀþ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¾¯Ç¯¤¬Ìó1Ç¯¤«¤±¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿ÅÀ»ú³¨ËÜ
¤³¤Î¡ÖÅÀÌõ³¨ËÜ¡×ºî¤ê¤Ë¡¢¾¯Ç¯±¡¤Ç¹¹À¸¤òÌÜ»Ø¤¹¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ºî¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¡ÉÈó¹Ô¾¯Ç¯¡É¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ë³Ð¾ã³²¤¢¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö³¨ËÜ¡×ËÝÌõ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä
´ØÅì¤Ë½»¤à½÷À¡£ÍÄ¤¤º¢¤Ë´µ¤Ã¤¿ÉÂµ¤¤ÇÁ´ÌÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ã³²¤ËÉé¤±¤º1ºÐ7¤«·î¤ÎÃË¤Î»Ò¤òÉ×¤È°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À
¡Ö¤ä¤À¤ä¤À¡£¥Ë¥ã¥ó¥³¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¡©¤â¤¦²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡¼¤Ã¤Æ¡×
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢³¨ËÜ¤ÎÆÉ¤ß¤¤«¤»¡£¤¿¤À¤Î³¨ËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¸»ú¤Ï¡ÖÅÀ»ú¡×¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¡¢¤¢¤¯¤Ó¤ò¤¹¤ëÃË¤Î»Ò¤ÎÉ½¾ð¤ä¡¢¥¤¥Ì¤Î³¨¤â¡¢¿¨¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤½¤Î·Á¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë±úÆÌ¤Ë²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ë³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢»ØÀè¤ÇÊ¸»ú¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢³¨¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
½÷À
¡Ö¡ÊÅÀ»ú³¨ËÜ¤Î¡Ë¿ô¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Çä¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¿ôºý¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ê»Ò¶¡¤è¤ê¡Ë»ä¤¬´î¤Ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¿¤Ö¤ó¿Æ¤ÎÊý¤¬¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¤³¤Î³¨ËÜ¤Ï¡¢¤¢¤ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬ÅÀ»ú¤ËËÝÌõ¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¹¹À¸¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÅÀ»úËÝÌõ¡×¡¡º¬µ¤¡¢²æËý¶¯¤µ¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤Î¿´¤ò°é¤à
ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖËÌ³¤¾¯Ç¯±¡¡×¡£
Æ»Æâ¤òÃæ¿´¤ËÀàÅð¤ä¶¯Åð¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¾¯Ç¯¤¿¤ÁÌó60¿Í¤¬½¸ÃÄÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ï¡¢¹âÂ´Ç§Äê¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¤Ê¤É¼Ò²ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é³è¤«¤»¤ëµ»½Ñ¤ä»ñ³Ê¤Î¼èÆÀ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾¯Ç¯±¡¤Ç¡Ö¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³¨ËÜ¤ÎÅÀ»úËÝÌõ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅÀ»ú´ï¡×¤È¤¤¤¦Æ»¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤Î¥·¡¼¥È¤Ë°ì¤Ä°ì¤ÄÅÀ¤ò¤Ä¤¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ³¨ËÜ¤ËÅ½¤ê¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¸»ú¤È³¨¤òÅÀ»ú¤ËËÝÌõ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ïº£¤«¤é23Ç¯Á°¡¢³¨ËÜ¤ÎÅÀ»úËÝÌõ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿¦°÷¤¬¡Ö¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Î¹¹À¸¤ËÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤º¡¢³°Éô¤Î¹Ö»Õ¤Ë¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÅÀ»ú¤òÎý½¬¡£ÅÀ»ú¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ìó2¤«·î¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤è¤¦¤ä¤¯1ºý¤Î³¨ËÜ¤ÎËÝÌõ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
º¬µ¤¤¬É¬Í×¤Êºî¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²æËý¶¯¤µ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢Â¾¼Ô¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Î¿´¤ò°é¤àÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
10Âå¤Î¾¯Ç¯
¡Ö¸ý¤ò½ñ¤¤¤¿¤éÊÑ¤Ç¤¹¤«¡×
¹Ö»Õ
¡Ö¸ý¡¢¤¤¤¤¤è¡£¤Ç¤â¡¢Ã¼¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×
¤³¤ÎÆü¡¢ËÝÌõºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï10Âå¤Î¾¯Ç¯¡£È±¤ÏÃ»¤¯¡¢É½¾ð¤Ë¤Ï¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¯Ç¯¤Ï¡¢2023Ç¯11·î¤Ë¤³¤Î¾¯Ç¯±¡¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡£
10Âå¤Î¾¯Ç¯
¡Ö¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ·úÊª¤ò²õ¤·¤Æ¤È¤«¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¿Í¤ËË½ÎÏ¿¶¤ë¤Ã¤¿¤ê¡¢½ý¤Ä¤±¤¿¤ê¡×
¸µ¡¹¡¢»Ò¤É¤â¹¥¤¤Ç»ùÆ¸Ê¡»ã¤Î»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾¯Ç¯¡£¤³¤³¤Ç¡ÖÅÀ»ú³¨ËÜ¡×¤ÎÂ¸ºß¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¡¢ËÝÌõºî¶È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃÏÆ»¤Êºî¶È¤ÎÏ¢Â³¤ÇÅê¤²½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
10Âå¤Î¾¯Ç¯
¡ÖÎý½¬¤¬¤¿¤Ö¤ó°ìÈÖºÇ½é¤Ë¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤¦¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º¬µ¤¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡£ÎÏ¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤ë¤È¼ê¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¡×
¹Ö»Õ
¡Ö¡Ø¤¢¤¤¤¦¤¨¤ª¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
10Âå¤Î¾¯Ç¯
¡Ö¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¹Ö»Õ
¡Ö¤â¤¦¼«Ê¬¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
10Âå¤Î¾¯Ç¯
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö³¨¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÁª¤ó¤À¤³¤Î³¨ËÜ¤Ï¡¢¤ª¤à¤Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤¹¤ë¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
¹Ö»Õ¤ä¶µ´±¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ËÝÌõºî¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
10Âå¤Î¾¯Ç¯
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¤Î´¶³Ð¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÇÌÜ¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤³¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¡£¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¬¿¨¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤Î¤«¡¢´¶¤¸¤ë¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¼ê¤Ç¿Í¤ò´î¤Ð¤¹¡×É¬Í×¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä1Ç¯¤«¤±´°À®
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¡¢Ìó1Ç¯¤«¤±¤Æºî¶È¤·¤¿³¨ËÜ¤ÎËÝÌõ¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
10Âå¤Î¾¯Ç¯
¡Ö¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ç¤â¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¼ê¤Ç¿Í¤ò´î¤Ð¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³¨ËÜ¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÅÀ»ú³¨ËÜ¡×¤Î´°À®¤«¤é1¤«·î¸å¡£¾¯Ç¯¤Î»Ñ¤ÏÀéºÐ»ÔÆâ¤ÎÅÀ»ú¿Þ½ñ¼¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤¬ËÝÌõ¤·¤¿³¨ËÜ¤ò¡¢´óÂ£¤¹¤ë¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
10Âå¤Î¾¯Ç¯
¡Ö´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë´é¤òÁÛÁü¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤ªÌòÎ©¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿Þ½ñ¼¼¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ç¡¢»ë³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ëµÆÃÓ±Ù»Ò¤µ¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë³¨ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÆÃÓ±Ù»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
10Âå¤Î¾¯Ç¯
¡Ö¾¯Ç¯±¡¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢1Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤±¤Æ¡×
µÆÃÓ±Ù»Ò¤µ¤ó
¡Ö1Ç¯¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤ÎÊ¸¾Ï¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£ÁêÅö¡¢ÅØÎÏ¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¡¢²¿Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¡¢¤Ï¤Ë¤«¤à¾¯Ç¯¡£
10Âå¤Î¾¯Ç¯
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÊÏ©Åª¤ËÊ¡»ãÊýÌÌ¤Î»Å»ö¤Ë¤¤¤¤¿¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤¬¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢Ìò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
µÆÃÓ±Ù»Ò¤µ¤ó
¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅÀÌõ¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¼¤ÒÊ¡»ã¤ÎÊý¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢»äÃ£¤Ë¤ªÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
³¨ËÜ¤Ï¡¢´óÂ£Àè¤ÎÅÀ»ú¿Þ½ñ¼¼¤òÄÌ¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾¯Ç¯¤¬¡¢³¨ËÜ¤ÎÅÀ»úËÝÌõ¤«¤éÆÀ¤¿¤³¤È¤Ï¡©
½÷À
¡Ö³¨¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£³¨¤¬¤¢¤ëËÜ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£³¨ËÜ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯½ã¿è¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢ÈÈºá¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿³¨ËÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¹¹À¸¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤³¤Á¤é¤â´ò¤·¤¤¡×
¾¯Ç¯¤Ï³¨ËÜ¤ÎÅÀ»úËÝÌõ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²¿¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
10Âå¤Î¾¯Ç¯
¡ÖÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¡¢ºî¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¾¯Ç¯±¡À¸¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡×
µ¼Ô
¡Ö¤½¤³¤¬°ìÈÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡×
10Âå¤Î¾¯Ç¯
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×
µ¼Ô
¡Ö±¡¤ò½Ð¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤«¡©¡×
10Âå¤Î¾¯Ç¯
¡Ö¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¤«¡©¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×
¾¯Ç¯±¡¤Ç»×¤¤¤ä¤ê¤Î¿´¤ò³Ø¤ó¤À¾¯Ç¯¡£
¤½¤ÎÌÜ¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¼Ò²ñ¤ËÌá¤ëÆü¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£