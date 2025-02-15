¡ÖÀ»¤Ê¤ë²µ½÷¤ÈÈë¤á¤´¤È¤ò¡×Âè3´¬¤ÎÉ½»æ¤Ï¥¿¥ê¥¢¡ªÅÅ»ÒÈÇ¤Ï¡É¤Á¤ç¤Ã¤È¤¨¤Ã¤Á¡É
2·î19Æü È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§792±ß
¡ÖÀ»¤Ê¤ë²µ½÷¤ÈÈë¤á¤´¤È¤ò¡×Âè3´¬É½»æ¡Ê»æÈÇ¡Ë
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢Á®ËÞ¿Í»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡ÖÀ»¤Ê¤ë²µ½÷¤ÈÈë¤á¤´¤È¤ò¡×¤ÎÂè3´¬¤ò2·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï792±ß¡£
¡¡¡ÖÀ»¤Ê¤ë²µ½÷¤ÈÈë¤á¤´¤È¤ò¡×¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦¤ËÅ¾°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥Ä¥¤¬¸½À¤¤ËÌá¤ë¤¿¤á¡¢½÷¿À¤Ë»Å¤¨¤ë¥·¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤ËÀ¶µ°é¤Î¼Âµ»»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¡£Âè3´¬¤ÎÉ½»æ¤Ï¥·¥¹¥¿ー¤Î¤Ò¤È¤ê¥¿¥ê¥¢¤È¤Ê¤ê¡¢»æÈÇ¤ÈÅÅ»ÒÈÇ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°áÁõ¤äÉ½¾ð¤¬°Û¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´¬Ëö¤Ë¤Ï¥¿¥ê¥¢¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤¬Åö¤¿¤ëËÜÊÔÂè22ÏÃ¤ÈÂè23ÏÃ¤Î´Ö¡¢Âè22.5ÏÃ¤¬11¥Úー¥¸¹½À®¤Î¤ª¤Þ¤±¥Þ¥ó¥¬¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¸½ºß¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ç¤Ï¡ÖÃ±¹ÔËÜÀëÅÁÏÃ¡×¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã±¹ÔËÜÀëÅÁÏÃ¤Î¥Úー¥¸
¡ÚÀ»¤Ê¤ë²µ½÷¤ÈÈë¤á¤´¤È¤ò¡Û
Íè½µ2·î19Æü¤Ë¡ÖÀ»¤Ê¤ë²µ½÷¤ÈÈë¤á¤´¤È¤ò¡×¤ÎÂè3´¬¤¬È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ï²èÁüµºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ç22.5ÏÃ11PÊ¬¤Ç¤¹¡£¤´¶½Ì£¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹£í£í pic.twitter.com/DaTzjIaM9o- Á®ËÞ¿Í¡÷Ã±¹ÔËÜÈ¯ÇäÃæ (@yangotonai040) February 14, 2025
¡Ö»äÃ£¤ËH¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×――¤¢¤ëÆü¡¢°ÛÀ¤³¦¤ËÅ¾°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥Ä¥¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷¿À¤Ë»Å¤¨¤ë¥·¥¹¥¿ーÃ£¡£¸½À¤¤ËÌá¤ë¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ËÀ¶µ°é¤Î¼Âµ»»ØÆ³¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡ª¡©
(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.