¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡×¥¹¥«¡¼¤ä¥·¥ó¥Ð¤¿¤Á¤¬¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ÇÈ¯Çä
¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥¢¡¼¥Ä¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖNobism ¡ô¤Î¤Ó¥º¥à ¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡×¤ò¡¢2025Ç¯2·î¾å½Ü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ê¥¬¥Á¥ã¡Ë¼«ÈÎµ¡¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·àÃæ¤ÎÆÃÄ§¤ò¤È¤é¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Î¤Ó¤Î¤Ó¥Ý¡¼¥º¡×¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¹ü³Ê¤äÂÎ³Ê¤òÉ½¸½
Æ±¼Ò¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤Î"¤Î¤Ó¤Î¤Ó¥Ý¡¼¥º"¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¡Ö¡ô¤Î¤Ó¥º¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥«¡¼¡×¤Îº¸ÌÜ¤Ë¤¢¤ë½ý¤Ê¤É¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆÃÄ§¤ò¤È¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Æ°Êª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¹ü³Ê¤äÂÎ³Ê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö¥·¥ó¥Ð¡×¤ÈÂ¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÎÙ¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢¸ß¤¤¤ò¸«¤Ä¤á¹ç¤¦É½¾ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥¹¥«¡¼¡×¡Ö¥à¥Õ¥¡¥µ¡×¡Ö¥·¥ó¥Ð¡×¡Ö¥Æ¥£¥â¥ó¡õ¥×¥ó¥Ð¥¡¡×Á´4¼ï¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó45¥ß¥ê¡Á75¥ß¥ê¡£
²Á³Ê¤Ï1²ó400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£