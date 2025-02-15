µî½¢ÃíÌÜ¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥à¥·¥¢¥é¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó»ÄÎ±¤Ø¡ª¡¡2030Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¤Î¿··ÀÌóÄù·ë¤òÀµ¼°È¯É½
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¸À¤¨¤ëÁª¼ê¤Î°ÖÎ±¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï14Æü¡¢21ºÐ¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥¸¥ã¥Þ¥ë¡¦¥à¥·¥¢¥é¤È2030Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤¿¤³¤È¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ä¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥à¥·¥¢¥é¤Ï2020Ç¯7·î¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÌ¤¤À21ºÐ¤Ê¤¬¤é¸ø¼°ÀïÄÌ»»193»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢58¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£º£µ¨¤â¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬18»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç10¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤â6»î¹ç¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ç2¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤È¥¯¥é¥Ö¤Î´é¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÁª¼ê¤È¤·¤Æ21ºÐ¤Ê¤¬¤é°µ´¬¤Î³èÌö¤ò¸«¤»Â³¤±¤ë¥à¥·¥¢¥é¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æº£¸å¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
[Â®Êó] °µÅÝÅª¤Ê¸Ä¤ÎÎÏ¡ª¡ª— ¥¢¥Ù¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼ (@ABEMA_soccer) March 1, 2024
https://t.co/ksJ7Y6kwY7
#¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ Âè24Àá#¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ vs #¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó
¡¿#¥à¥·¥¢¥é ¤¬ÆÈÆÃ¤Ê´ËµÞ¤Ç3¿ÍÈ´¤
DF¤Î·ä´Ö¤òÆÍ¤¯¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¥´¡¼¥ë¡ª
¡À#ABEMA¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬#¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Á´¤Æ¸«¤ë¤Ê¤é¥¹¥«¥Ñ¡¼ pic.twitter.com/HOmk89U4aX