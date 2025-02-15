¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó ³Ø¹»¤Ç¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¡Ä¡×¾Ð´é¤Ç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦Ì¼¤Ï4Ç¯¤â¤¤¤¸¤á¤Ë¡©»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ÆÂ¿³ÑÅª¤Ë¤ß¤ë¤¤¤¸¤áÌäÂê¡ÚÃø¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜºî¤òÆÉ¤à
¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡¢³Ø¹»¤Ç¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¼¡¼¡£¡×
Æ±¤¸¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦Äï¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¡¢Ì¼¡¦¥Ï¥ë¥³¤¬¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Êì¿Æ¡£¥Ï¥ë¥³¤Ï¤¤¤Ä¤â³Ø¹»¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Êü²Ý¸å¤âÍ§Ã£¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¸ø±à¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡¢¥Ï¥ë¥³¤Î±éµ»¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Ï...¡©²ÈÂ²¤Ë¸«¤»¤ë¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¡Öº£Æü¤âÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡×¤È¡¢³Ø¹»¤ËÄÌ¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¥Ï¥ë¥³¡£¤½¤ÎÆü¡¹¤Ï¤Ê¤ó¤È4Ç¯´Ö¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢¤µ¤ä¤±¤ó(@SaYaKen38)¤ÎÃø½ñ¡Ö²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¤¤¤¸¤á¤ÈÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£
¤µ¤ä¤±¤ó¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¤ÎÂÎ¸³¤ò¸µ¤Ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸ò¤¨¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿ËÜºî¡£ÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¸¤á¤Ï¡Ø¤³¤Î¿Í¤¬²Ã³²¼Ô¤Ç¤³¤Î¿Í¤¬Èï³²¼Ô¡Ù¤È¤¤¤¦´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÊ£»¨¤ÇÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ê¤Î¤À¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤·¤â°ìÅÙ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¡¢ÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤¬È¯Ã¼¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÊì¥Ê¥Ä¥ß¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤â²æ¤¬»Ò¤ò»×¤¦¤¢¤Þ¤êÈ½ÃÇ¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¤Î´¶¾ð¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¡¢Êª»ö¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«¼º¤¤¡¢·ë¶É¤ÏÂçÀÚ¤Ê²æ¤¬»Ò¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤êÆÀ¤¨¤Þ¤¹¡£µ¿»÷ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤½¤ó¤Ê¼ÂÂÖ¤òÃ¯¤«¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÉÁ¤¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Êì¿Æ¤Î¥Ê¥Ä¥ß¤¬¥Ï¥ë¥³¤Î¤¤¤¸¤áÌäÂê¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó³Ø¹»¤Ç¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦Äï¡¦¥Õ¥æ¥¿¤Î¤Ò¤È¸À¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ï¥ë¥³¤Ï¸µµ¤¤Ë³Ø¹»¤«¤éµ¢Âð¡£Í§Ã£¤ÈÍ·¤ÖÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¸ø±à¤Ø¡£¥Ê¥Ä¥ß¤¬¸ø±à¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¥Ï¥ë¥³¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢µ¢Âð¤·¤¿¥Ï¥ë¥³¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Èµ´¤´¤Ã¤³¤·¤¿¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾Ð´é¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊª¸ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
ËÜºî¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÀèÀ¸¤ä¿Æ¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ã¯¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢º£¤â¿´¤Ë½ý¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
À¼¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£ÌÀÆü¤Ï¼«Ê¬¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¶²ÉÝ¤ËÃ¯¤â¤¬´Ù¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿³Ø¹»»ëÅÀ¡¢²Ã³²¼Ô»ëÅÀ¡¢Èï³²¼Ô»ëÅÀ¤«¤é¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤µ¤ä¤±¤ó(@SaYaKen38)