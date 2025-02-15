¥Ñ¥ó¥À¤Î±ÊÌÀ¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¡¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë¸¥²ÖÂæ
¡¡ÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ï15Æü¡¢Íº¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡Ö±ÊÌÀ¡×¤¬ÊÖ´ÔÀè¤ÎÃæ¹ñ»ÍÀî¾Ê¤Ç»à¤ó¤À¤Î¤ò¼õ¤±¡¢¸¥²ÖÂæ¤òÀß¤±¤¿¡£Æ±»ÜÀß¤Ç»ô°é¤µ¤ì16Æ¬¤Î»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤¿¿Íµ¤¼Ô¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤À¡£
¡¡Âçºå»Ô¤«¤éË¬¤ì¤¿²ñ¼Ò°÷¶¶ËÜÅµ»Ò¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤Ï¡Ö°ÎÂç¤ÊÉã¿Æ¥Ñ¥ó¥À¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÎÞ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡±ÊÌÀ¤Ïº£Ç¯1·î25Æü¤ËÂ¿Â¡´ïÉÔÁ´¤Ç»à¤ó¤À¡£32ºÐ¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ËÎã¤¨¤ë¤ÈÌó100ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£ÄÅ¹§Æó±àÄ¹¡Ê70¡Ë¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸¥²Ö¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£