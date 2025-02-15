¡ÖÌ´¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¤Ê!?¡×²¬»³¤Î¥¯¥é¥Ö»Ë¤Ë»Ä¤ëJ£±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤ÏDFÅÄ¾åÂçÃÏ¡ª Á¯Îõ¥Ü¥ì¡¼ÃÆ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¥¥¿¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤«¥Ã¡×
¡¡J£±½éÄ©Àï¤Î¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ï£²·î15Æü¡¢J£±Âè£±Àá¤ÇµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤È¥Û¡¼¥à¤ÎJFEÀ²¤ì¤Î¹ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐÀï¡£DFÅÄ¾åÂçÃÏ¤¬¥¯¥é¥Ö»Ë¤Ë»Ä¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿23Ê¬¡¢²¬»³¤Ïº¸CK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤Î²ÃÆ£À»¤¬½³¤ê¹þ¤ó¤À¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿ÅÄ¾å¤¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤«¤éº¸Â¤Î¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û²¬»³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤J£±½éÃÆ¡ªÅÄ¾åÂçÃÏ¤¬º¸Â¥Ü¥ì¡¼
¡¡²¬»³¤¬½é¤ÎJ£±¤ÇµÇ°¤¹¤Ù¤½é¥´¡¼¥ë¡£ÅÄ¾å¤ÎÁ¯Îõ¤Ê°ì·â¤ËSNS¾å¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥¿¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤«¥Ã¡×¡Ö¤á¤Ç¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖÌ´¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¤Ê!?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿23Ê¬¡¢²¬»³¤Ïº¸CK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤Î²ÃÆ£À»¤¬½³¤ê¹þ¤ó¤À¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿ÅÄ¾å¤¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤«¤éº¸Â¤Î¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û²¬»³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤J£±½éÃÆ¡ªÅÄ¾åÂçÃÏ¤¬º¸Â¥Ü¥ì¡¼
¡¡²¬»³¤¬½é¤ÎJ£±¤ÇµÇ°¤¹¤Ù¤½é¥´¡¼¥ë¡£ÅÄ¾å¤ÎÁ¯Îõ¤Ê°ì·â¤ËSNS¾å¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥¿¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤«¥Ã¡×¡Ö¤á¤Ç¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖÌ´¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¤Ê!?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô