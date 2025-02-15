¡Ú°æ¾åË§Íº¡Û¸½¡¦Äë¹ñ·à¾ìºÇ¸å¤Î¸ø±é¤¬³«Ëë¡ª¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤Î½¸¹ç¤Ë·Î¸Å¾ì¤Ç¤Ï¡Öµ¤¤ò¸¯¤¤¤Þ¤¯¤ê¡×¡ÖÄë·à¤ò°¦¤·¿Ô¤¯¤·¤Æ¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿¤¤¡×
2·îËö¤Ç°ì»þµÙ´Û¤È¤Ê¤ë¸½¡¦Äë¹ñ·à¾ìºÇ¸å¤Î¸ø±é¡ÖCONCERT¡ØTHE BEST New HISTORY COMING¡Ù¡×¤Î³«ËëµÇ°²ñ¸«¤¬15Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢Á´ÆüÄø¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°æ¾åË§Íº¤µ¤ó¡¢±º°æ·ò¼£¤µ¤ó¡¢¾®ÌîÅÄÎ¶Ç·²ð¤µ¤ó¡¢¹ÃÈåæÆ¿¿¤µ¤ó¡¢º´Æ£Î´µª(LE VELVETS)¤µ¤ó¡¢ÅçÅÄ²ÎÊæ¤µ¤ó¡¢»°±º¹¨µ¬¤µ¤ó¡¢µÜÌî¿¿¼é¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú°æ¾åË§Íº¡Û¸½¡¦Äë¹ñ·à¾ìºÇ¸å¤Î¸ø±é¤¬³«Ëë¡ª¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤Î½¸¹ç¤Ë·Î¸Å¾ì¤Ç¤Ï¡Öµ¤¤ò¸¯¤¤¤Þ¤¯¤ê¡×¡ÖÄë·à¤ò°¦¤·¿Ô¤¯¤·¤Æ¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿¤¤¡×
14Æü¤ÎËÜ¸ø±éÁ°¤Ë¤Ï¡¢A¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥²¥Í¥×¥í¤¬¹Ô¤ï¤ìÄë¹ñ·à¾ì¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ53ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é64¶Ê¤òÈäÏª¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Äë¹ñ·à¾ì¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë53ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖTHE Äë·à¡×¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡×¡Ö¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡ª¡×¡Ö¥ß¥¹¡¦¥µ¥¤¥´¥ó¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾ºî¤äÄë¹ñ·à¾ì¤òºÌ¤Ã¤¿¿·ºî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖEndless SHOCK¡×¡Ö¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¡×¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×¤Î¶Ê¤¬Â³¤¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡×¤Î¡ÖÌ±½°¤Î²Î¡×¤Þ¤Ç¤Î3»þ´ÖÈ¾¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÄë¹ñ·à¾ì¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¸ø±é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢A¥×¥í¥°¥é¥à¤Î2Ëë¤Ç¤ÏA¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤âÅÐ¾ì¡£¼¯²ì¾æ»Ë¤µ¤ó¤¬¡Ö¥é¡¦¥«¡¼¥¸¥å¡¦¥ª¡¦¥Õ¥©¡¼¥ë äÆ¤ÎÃæ¤ÎÆ»²½¤¿¤Á¡×¤è¤ê¡Öº½¤Ë¹ï¤à²Î¡×¡¢¡Ö¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡×¤è¤ê¡Ö¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤ò²Î¾§¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¾¾ËÜÇò鷗¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥é¡¦¥Þ¥ó¥Á¥ã¤ÎÃË¡×¤Î±ÇÁü¤¬ÉñÂæ¾å¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ì¼¤Ç¤¢¤ë¾¾¤¿¤«»Ò¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤ëÉã¤Ë°ìÎé¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡Ö¥é¡¦¥Þ¥ó¥Á¥ã¤ÎÃË¡×¤«¤é¾¾ËÜÇò鷗¤µ¤ó¤¬²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¸«²Ì¤Æ¤ÌÌ´¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃÏ¿¿±û¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¤«¤é¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¤È¡¢±º°æ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥Õ¥§¥¢¡¦¥ì¥Ç¥£¡×¤«¤é¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥Õ¥§¥¢¡¦¥ì¥Ç¥£¡×¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢Äë¹ñ·à¾ì¤ÎºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¸ø±é¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡È·Î¸ÅÃæ¤«¤é¤Í¡¢¤â¤¦Á´¤Æ¤Î¤³¤È¤¬¡¢¡Öº£¤ÎÄë·à¡£ºÇ¸å¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ºòÆü¤â½éÆü¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¹Í¤¨½Ð¤¹¤È¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÈÄë·à¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸ø±é¤Ë¡¢¤â¤¦ºòÆü¤«¤é¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì³ú¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ëè²ó¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥²¥¹¥È¤âÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤âº×¤ê¤À¤Ê¤È¡£Äë·àºÇ¸å¤Îº×¤ê¤òº£¤«¤é2½µ´Ö³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡É
A¡ÁG¤Þ¤Ç¤¢¤ë³Æ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÄë¹ñ·à¾ì¤Ë¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ë¹ë²Ú¤ÊÇÐÍ¥¿Ø¤¬½¸·ë¡£·Î¸Å¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤Ï ¡Èµ¤¤ò¸¯¤¤¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡É ¤È¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡È²¼¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¾å¤âÂ¸¤¸¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãæ´Ö´ÉÍý¿¦Åª¤ÊÌò³ä¤Ç¤·¤¿¡£¡É¤È·Î¸Å¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ºÇÇ¯¾¯¤Î»°±º¤µ¤ó¤Ï¡È¶ù¤Ã¤³¤Ç¾Ã¤¨¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡É¤ÈÂ³¤±¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëµÜÌî¤µ¤ó¤¬¡¢¡È½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿¿Í¡Êº´Æ£Î´µª¡Ë¤Ë¡Ö¥·¥å¥¬¡¼¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤ÆµÞ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤Ç¡¢¤½¤ÎÍÆËÆ¤ÇÇ¯²¼¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡É ¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡ÈË§Íº¤µ¤ó¤¬²º¤ä¤«¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë·Î¸Å¾ì¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤¯¤ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡É ¤È·Î¸Å¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤±¤É¡¢·Î¸Å¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Îå«¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿·¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡É¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈÆüËÜ±é·à³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¤¤±¤ì¤ÉÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Äë·à¤ò°¦¤·¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢Êú¤¤·¤áÂ³¤±¤Æ¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¡¢Äë·à¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¶»¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û