ÁðÃÏÎÇÇ·¡¡½é¼Ì¿¿½¸¤Ï99ÅÀ¡¡¡Ö¤â¤¦°ìÊâ¾å¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¼«ºî¤Ë¼«¤é¡È¥Ï¥Ã¥Ñ¡É
¡¡ÃËÀ6¿ÍÁÈ¡ÖENJIN¡×¤ÎRYONO¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ÎÁðÃÏÎÇÇ·¡Ê26¡Ë¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ö¤â¤¦¡¢¹¥¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¼Ì¿¿½¸¤Ë¸½¼ÂÌ£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¼ÂÊª¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ´î¤Ó¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡
¡¡»£±Æ¤ÏºòÇ¯Ëö¤Ë³¤¤ä¼«Á³¤¢¤Õ¤ì¤ëÅÚÃÏ¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö11·îËö¤Î³¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËºîÉÊ¤òºî¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¿È¶á¤Ê¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¤Ï¡È¤ê¤ç¤¦¤¬¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤ªÅ¹¤ËÊÂ¤Ö¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ëº£Ä«¡¢¤Ð¤¢¤Ð¡ÊÁÄÊì¡Ë¤«¤é¤â¡È»ä¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É¤ÈÄ¹Ê¸¤ÇÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ð¤¢¤Ð¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¼ÆÀ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤âË«¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò¸«¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÆÃ¤ËKYO¤¬¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï¡Ö99ÅÀ¡×¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÊâ¾å¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë99ÅÀ¡£¼¡¤Ï100ÅÀ¡¢3ºýÌÜ¤Ç101ÅÀ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¼«¤é¤Ë¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤¿¡£