ÀéÄ»¤ÎÀèÇÚ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¡¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤¬»×¤ï¤º¥Ý¥í¥ê¡¡¥Î¥Ö¤Î·ëº§É½ÌÀ¤Ë¡Ö»ä¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¬¥ÉÆÞ¤ê¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¤¬£±£´Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¦¥¥Ã¥¹¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¸µ¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤Î¹ñÀ¸¤µ¤æ¤ê¤¬½Ð±é¡£ÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤Î¼ã¼ê»þÂå¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÀ¸¤Ï¥Î¥Ö¤ò°¦ºÊ²È¤ÈÉ¾¤·¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¤¢¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡£¡Ê¥Î¥Ö¤¬¡ËÅìµþ¤Ë¾åµþ¤µ¤ì¤ëÁ°¡¢¼Â¤Ï¤ª²È¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤´ÈÓ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Î¥Ö¤¬¡Ë¤´·ëº§¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢º£¤Î±ü¤µ¤Þ¤È¤ªÆó¿Í¤Ç¤´ÈÓºî¤é¤ì¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¡Ö¡Ø¶ìÏ«¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¡£ËÍ¡¢·ëº§¤·¤Æ¾åµþ¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¦¤ï¡¢¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¿Í¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢»ä¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¬¥ÉÆÞ¤ê¤·¤¿¤ï¤±¡£¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Îµ¢¤ê¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Î¥Ö¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÎÀèÇÚ¡¢ÂçÀèÇÚ¡×¤È¹ñÀ¸¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤¿¿ÍÊª¤ò²óÁÛ¡£Âç¸ç¤â¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ç¤¹¤Í¡©Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£Âçºå¤ÇÅ·²¼¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£