【モデルプレス=2025/02/15】timelesz(タイムレス)による新メンバー募集のためのオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」(タイプロ)のエピソード18が2月15日にNetflixにて独占配信され、新メンバーが決定。新曲「Rock this Party」に加え、コンピレーション・アルバム「Hello!We’re timelesz」をデジタルリリースすることがわかった。

◆新生timelesz、Sexy Zone時代の楽曲含む12曲配信決定

◆timelesz「タイプロ」最終結果発表

新たに配信されるのは、「人生遊戯」「ぎゅっと」「本音と建前」「RUN」「RIGHT NEXT TO YOU」「名脇役」「make me bright」「Forever Gold」「Summer Ride」「Twilight Sunset」「Purple Rain」「Anthem」の12曲。第1弾リリースとなる「Rock this Party」は、Sexy Zoneとしてデビュー以降、グループ初となる配信楽曲にしてオーディションの最終6次審査で課題曲となった楽曲で、"最高の仲間と一緒に夢を叶えよう"という、timelesz projectで歩んできた軌跡や感情を菊池風磨、佐藤勝利、松島聡が歌詞に込めたパーティーチューン。timeleszはもちろん、リスナーの背中を力強く押してくれる前向きなポップソングになっている。新メンバーとして発表されたのは寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝。新生timeleszは8人グループとして活動していく。なお、本多大夢、浜川路己、浅井乃我は惜しくも脱落となった。「timelesz project」は、2024年4月1日にSexy Zoneからtimeleszへ改名したと同時に発表された新メンバー募集オーディション。最終候補生は、浜川、寺西、原、橋本、猪俣、篠塚、本多、浅井の8人(5次審査順位順)で、審査では2曲の課題曲を披露。「Rock this Party」を候補生4人×2(REDチーム&BLUEチーム)+timeleszで、timelesz(Sexy Zone)の楽曲「RUN」を候補生8人でパフォーマンスし、審査はtimeleszだけでなく、特別に司会として登場した嵐の櫻井翔も見届けた。